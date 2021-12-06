https://ria.ru/20211206/kartofel-1762425184.html

В отраслевом союзе опровергли сообщения о дефиците картофеля

В отраслевом союзе опровергли сообщения о дефиците картофеля - РИА Новости, 06.12.2021

В отраслевом союзе опровергли сообщения о дефиците картофеля

Отрасли для полного удовлетворения потребности населения РФ в картофеле необходимо удвоить его производство, но это не означает, что картофеля в стране не... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:22

2021-12-06T17:22

2021-12-06T17:29

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отрасли для полного удовлетворения потребности населения РФ в картофеле необходимо удвоить его производство, но это не означает, что картофеля в стране не хватает, заявил РИА Новости исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельного союза) Алексей Красильников."О дефиците картофеля говорить неправильно. В этом году у нас в силу разного рода факторов, в том числе погодных, имеется недобор отборного картофеля - и в прошлом году по той же причине такие обстоятельства возникали", - сказал Красильников.Он отметил, что в товарном секторе РФ производится около 7 миллионов тонн картофеля: из этого объема от 0,8 до 1 миллиона тонн уходит под будущие посадки, около 1,5 миллиона тонн - на переработку, и около 0,5 миллиона тонн - на экспорт. Таким образом, при норме потребления в России 50-60 килограммов картофеля на человека в год объем его производства только для столовых нужд должен составлять 12 миллионов тонн (с учетом семян, переработки, импорта, экспорта, естественной убыли)."Принимая во внимание ежегодное снижение производства картофеля на огородах в частном секторе на уровне около 1 миллиона тонн, перед сельхозпроизводителями и Минсельхозом ставится амбициозная задача в ближайшие годы практически удвоить производство картофеля в товарном секторе, поэтому нужна будет дополнительная господдержка", - полагает Красильников.В частности одной из эффективных мер Картофельный союз считает господдержку в 100 тысяч рублей на гектар на дополнительные и вновь введенные в оборот площади под производство картофеля и овощей. Кроме того, сообщил эксперт, министерство сейчас прорабатывает меры по включению картофеля в так называемую стимулирующую господдержку.Импорт картофеля последние годы сокращается: до среднего значения в 0,5-0,6 миллиона тонн и в моменте - до 0,25-0,3 миллиона тонн. При этом после засухи 2010 года закупки были на уровне 1,1-1,4 миллиона тонн. Красильников отметил, что доля импорта в соотношении с годовой потребностью россиян несущественна. При этом импортный картофель все равно стоит дорого (в том числе из-за логистики) - отечественный же по вкусовым качествам зачастую "на голову" выше.

https://ria.ru/20211015/tseny-1754703368.html

https://ria.ru/20211014/tseny-1754582344.html

https://ria.ru/20210622/kartofel-1738060501.html

россия

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия