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В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля - РИА Новости, 06.12.2021
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля
В Минсельхозе увидели благоприятные условия для повышения объемов производства картофеля в России в 2022 году. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:52
2021-12-06T12:44
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Минсельхозе увидели благоприятные условия для повышения объемов производства картофеля в России в 2022 году. Представители агропромышленного комплекса собираются в следующем году увеличить площади посадки на 20 тысяч гектаров."В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства", — сообщили в ведомстве. Для дальнейшего развития овощеводства и картофелеводства власти разрабатывают федеральный проект, предусматривающий комплекс мер. Они направлены как на рост производства, так и на создание инфраструктуры для хранения и реализации продукции.На эти цели планируется дополнительно потратить порядка пяти миллиардов рублей в 2022 году с последующим увеличением финансирования. Как отметили в министерстве, это позволит увеличить объем производства картофеля и овощей на 15%."Кроме того, в ближайшее время Картофельный союз подготовит прогноз наращивания мощностей по переработке и хранению продукции в разрезе каждого субъекта с учетом новых инвестпроектов в этой сфере", — добавили там. Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что председатель Картофельного союза Сергей Лупехин на совещании 3 декабря предупредил о риске дефицита столового картофеля. Среди причин назывались сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и рост перерабатывающих мощностей.
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
10:52 06.12.2021 (обновлено: 12:44 06.12.2021)
 
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля

Минсельхоз заявил о хороших условиях для роста производства картофеля в России в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Минсельхозе увидели благоприятные условия для повышения объемов производства картофеля в России в 2022 году.
Представители агропромышленного комплекса собираются в следующем году увеличить площади посадки на 20 тысяч гектаров.
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"В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства", — сообщили в ведомстве.
Для дальнейшего развития овощеводства и картофелеводства власти разрабатывают федеральный проект, предусматривающий комплекс мер. Они направлены как на рост производства, так и на создание инфраструктуры для хранения и реализации продукции.
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На эти цели планируется дополнительно потратить порядка пяти миллиардов рублей в 2022 году с последующим увеличением финансирования. Как отметили в министерстве, это позволит увеличить объем производства картофеля и овощей на 15%.
"Кроме того, в ближайшее время Картофельный союз подготовит прогноз наращивания мощностей по переработке и хранению продукции в разрезе каждого субъекта с учетом новых инвестпроектов в этой сфере", — добавили там.
Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что председатель Картофельного союза Сергей Лупехин на совещании 3 декабря предупредил о риске дефицита столового картофеля. Среди причин назывались сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и рост перерабатывающих мощностей.
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