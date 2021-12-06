https://ria.ru/20211206/kalendar-1762440407.html

Туристский календарь Тверской области вошел в тройку лучших в России

Туристский календарь Тверской области вошел в тройку лучших в России - РИА Новости, 06.12.2021

Туристский календарь Тверской области вошел в тройку лучших в России

Туристский событийный календарь Тверской области занял третье место на Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021, сообщает... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:40

2021-12-06T18:40

2021-12-06T18:40

тверская область

ульяновск

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 6 дек – РИА Новости. Туристский событийный календарь Тверской области занял третье место на Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021, сообщает пресс-служба регионального правительства.Победители премии Russian Event Awards 2021 были подведены на финальном мероприятии в Ульяновске. Всего на соискание премии были заявлены 515 проектов из 62 регионов страны.В финал вышли 196 проектов.В туристский календарь Тверской области в этом году вошли 109 мероприятий: гастрономические, спортивные, религиозные, семейные, реконструкторские и экологические. Туристский календарь выпущен в печатном виде, размещен на областном туристическом портале welcometver.ru, в социальных сетях."Развитие событийного туризма, включение в календарь Верхневолжья интересных для гостей региона мероприятий – одна из задач, поставленных перед отраслью губернатором Игорем Руденей. Кроме того, в Тверской области создаются новые туробъекты, улучшается инфраструктура индустрии гостеприимства", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211206/dramteatr-1762424195.html

ульяновск

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ульяновск, игорь руденя