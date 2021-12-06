https://ria.ru/20211206/ipoteka-1762457047.html
Мишустин призвал сохранить доступность ипотеки для людей
Мишустин призвал сохранить доступность ипотеки для людей - РИА Новости, 06.12.2021
Мишустин призвал сохранить доступность ипотеки для людей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости внимательно следить за жилищным кредитованием и сохранить доступность ипотеки для людей. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:06
2021-12-06T20:06
2021-12-06T20:06
экономика
михаил мишустин
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россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости внимательно следить за жилищным кредитованием и сохранить доступность ипотеки для людей."Необходимо внимательно следить за изменением условий работы в сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе на изменение ставок по займам. Если до конца года они будут расти, в следующие три года придется дополнительно потратить миллиарды рублей", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.Мишустин подчеркнул, что сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней."Ну и конечно, сохранить доступность ипотеки для людей", - добавил премьер.
https://ria.ru/20211206/mrot-1762452455.html
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экономика, михаил мишустин, ипотека, россия
Мишустин призвал сохранить доступность ипотеки для людей
Премьер Мишустин призвал сохранить доступность ипотеки для людей
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
заявил о необходимости внимательно следить за жилищным кредитованием и сохранить доступность ипотеки для людей.
"Необходимо внимательно следить за изменением условий работы в сфере жилищного кредитования и вовремя реагировать на различные факторы, в том числе на изменение ставок по займам. Если до конца года они будут расти, в следующие три года придется дополнительно потратить миллиарды рублей", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.
Мишустин подчеркнул, что сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней.
"Ну и конечно, сохранить доступность ипотеки для людей", - добавил премьер.