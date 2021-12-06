https://ria.ru/20211206/indiya-1762324059.html
Шойгу оценил диалог МИД и Минобороны России и Индии
Шойгу оценил диалог МИД и Минобороны России и Индии - РИА Новости, 06.12.2021
Шойгу оценил диалог МИД и Минобороны России и Индии
Диалог внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии вносит серьезный вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности, заявил министр... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:01
2021-12-06T10:01
2021-12-06T10:01
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сергей шойгу
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Диалог внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии вносит серьезный вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Убежден в том, что диалог внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран внесет серьезный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение глобальной и региональной безопасности", - сказал Шойгу в ходе консультаций в формате "2+2".Он отметил, что сейчас российско-индийское сотрудничество в военной и военно-технической областях занимает особое место в отношениях между двумя странами и продолжает стабильно развиваться."Сегодня в рамках юбилейного, 20-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии мы с моим коллегой, министром обороны Индии господином (Раджнатхом) Сингхом подробно обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере. Наметили планы совместной работы на будущее", - сообщил российский министр.
https://ria.ru/20211206/shoygu-1762318391.html
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в мире, индия, сергей шойгу, россия
Шойгу оценил диалог МИД и Минобороны России и Индии
Глава Минобороны Шойгу заявил о важности диалога оборонных ведомств России и Индии