https://ria.ru/20211206/gosuslugi-1762362624.html

Учетную запись на "Госуслугах" подтвердили 90 миллионов россиян

Учетную запись на "Госуслугах" подтвердили 90 миллионов россиян - РИА Новости, 06.12.2021

Учетную запись на "Госуслугах" подтвердили 90 миллионов россиян

Число пользователей с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах" достигло 90 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:59

2021-12-06T12:59

2021-12-06T13:00

общество

госуслуги

санкт-петербург

свердловская область

республика башкортостан

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число пользователей с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах" достигло 90 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."На сегодняшний день на портале госуслуг зарегистрировано 90 миллионов граждан с подтвержденной учетной записью. Еженедельно пользователи по всей стране заказывают до 6,5 миллиона электронных услуг", - приводит слова вице-премьера его аппарат.По словам заместителя председателя правительства, самыми популярными услугами по-прежнему остаются запись на прием к врачу, выписка из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда России, запись на вакцинацию и детский сад, а также регистрация транспортных средств.Больше всего обращений на портал приходит из Санкт-Петербурга, Башкортостана и Свердловской область.

https://ria.ru/20211206/pensii-1762319419.html

санкт-петербург

свердловская область

республика башкортостан

россия

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общество, госуслуги, санкт-петербург, свердловская область, республика башкортостан, дмитрий чернышенко, россия