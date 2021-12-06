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Учетную запись на "Госуслугах" подтвердили 90 миллионов россиян
Учетную запись на "Госуслугах" подтвердили 90 миллионов россиян - РИА Новости, 06.12.2021
Учетную запись на "Госуслугах" подтвердили 90 миллионов россиян
Число пользователей с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах" достигло 90 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:59
2021-12-06T12:59
2021-12-06T13:00
общество
госуслуги
санкт-петербург
свердловская область
республика башкортостан
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число пользователей с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах" достигло 90 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."На сегодняшний день на портале госуслуг зарегистрировано 90 миллионов граждан с подтвержденной учетной записью. Еженедельно пользователи по всей стране заказывают до 6,5 миллиона электронных услуг", - приводит слова вице-премьера его аппарат.По словам заместителя председателя правительства, самыми популярными услугами по-прежнему остаются запись на прием к врачу, выписка из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда России, запись на вакцинацию и детский сад, а также регистрация транспортных средств.Больше всего обращений на портал приходит из Санкт-Петербурга, Башкортостана и Свердловской область.
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общество, госуслуги, санкт-петербург, свердловская область, республика башкортостан, дмитрий чернышенко, россия
12:59 06.12.2021 (обновлено: 13:00 06.12.2021)
Учетную запись на "Госуслугах" подтвердили 90 миллионов россиян
Чернышенко: учетную запись на портале госуслуг подтвердили 90 миллионов россиян