https://ria.ru/20211206/gaz-1762111060.html

Идеальный шторм: Европе предсказали пик энергокризиса

Идеальный шторм: Европе предсказали пик энергокризиса - РИА Новости, 06.12.2021

Идеальный шторм: Европе предсказали пик энергокризиса

Цены на газ в Европе снизились почти вдвое от пиковых значений октября. Однако худшее может быть впереди. Запасы в хранилищах на минимуме, а зима уже наступила. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T08:00

2021-12-06T08:00

2021-12-06T08:06

экономика

франция

газпром

saxo bank

северный поток — 2

стин якобсен

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759539993_0:49:3015:1745_1920x0_80_0_0_cbe2b2abb35a2bf54ad48f3d9ab2f110.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на газ в Европе снизились почти вдвое от пиковых значений октября. Однако худшее может быть впереди. Запасы в хранилищах на минимуме, а зима уже наступила. Первые же холода взвинтят стоимость топлива и электричества, и некоторым странам грозит энергетическая блокада.Затишье перед бурейЕвропейский газовый рынок лихорадило всю осень. В октябре спотовые цены побили исторический рекорд, вплотную подойдя к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров. Это было связано с низкой заполненностью подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Потом цена опустилась, стабилизировавшись в ноябре на уровне ниже тысячи долларов (в четыре раза больше, чем в начале года). Ажиотаж слегка поутих, поскольку "Газпром" приступил к закачке топлива в европейские ПХГ.Но тут поступило известие о приостановке сертификации "Северного потока — 2". Это значит, что сроки запуска газопровода опять сдвигаются и зимой можно на него не рассчитывать.Будет холодноК холодам Европа определенно не готова. По данным Gas Infrastructure Europe, активного газа в хранилищах на 23,4% (на 20,8 миллиарда кубов) меньше, чем в прошлом году.А зима ожидается суровая. Так что дефицит электричества, газа и, соответственно, резкий скачок цен неизбежны.Якобсен говорит об идеальном шторме. "Что будет с ценами дальше? Они еще повысятся, конечно", — уточняет он.В "Газпроме" ситуацию тоже не считают устойчивой."Тем не менее, учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы", — сказал начальник департамента газового холдинга Александр Иванников.Пока репетицияПодорожание энергоносителей еще до зимы ударило по промышленности и потребителям. В Великобритании ряд предприятий сократили производство и обратились за госпомощью.Во Франции тарифы на электричество самые высокие с 2012-го. Атомная энергетика потребностей не покрывает.Причем, как отмечает Bloomberg, это лишь предвестие того, что может случиться по мере того, как будет падать температура. Не исключено возникновение напряженности между странами из-за мер по защите поставок. Рядовым потребителям грозят плановые веерные отключения.Нервирует Европу то, что российская компания продолжает поставлять ровно столько газа, сколько предусмотрено контрактами. Поэтому энергетической отрасли не остается ничего другого, кроме как рассчитывать на снижение спроса, отмечает Фабиан Реннинген, аналитик Rystad Energy.Масла в огонь подливает омикрон-штамм. Поднимается очередная волна ковида.Энергетическая блокадаПоложение может обостриться настолько, что некоторые страны, в первую очередь богатые, начнут тянуть одеяло на себя.Аналитики Bloomberg ранее описали два вероятных сценария развития событий. Если дефицит усилится, европейские правительства могут прибегнуть к ограничению продаж природного газа и электроэнергии в другие регионы. Другой, менее экстремальный вариант: газ и электроэнергию перенаправят из бедных стран в богатые, такие как Германия."Если станет очень холодно, в Европе пойдут такие разговоры: "У меня есть газ, и я собираюсь принять экстренные меры — запретить экспорт на две недели", — предрекает Марко Альвера, гендиректор итальянской энергетической инфраструктурной компании Snam SpA.Блокировать экспорт не позволяют принципы энергетической солидарности. Это может поставить страны ЕС в затруднительное положение. Другое дело, что в условиях энергетического кризиса споры неизбежны. Уже скоро выяснится, кто из европейцев готов перетянуть одеяло на себя, чтобы не лишиться света и тепла.Москва дала понять, что поможет Европе, увеличит прокачку для стабилизации рынка. Но сколько газа Россия отправит в декабре, пока неизвестно. Запуск "Северного потока — 2" разрешил бы энергетический кризис. Однако Германия — крупнейший энергетический и сырьевой импортер — видимо, считает, что этой зимой газ континенту не так уж и нужен.

https://ria.ru/20211129/germaniya-1761274302.html

https://ria.ru/20211119/krizis-1759789407.html

https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, франция, газпром, saxo bank, северный поток — 2, стин якобсен, цены на нефть, россия, энергетический кризис , природный газ