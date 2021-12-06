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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211206/forum-1762338759.html
Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии
Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии - РИА Новости, 06.12.2021
Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии
Всеобъемлющая народная демократия Китая помогла сотням миллионов человек избавиться от нищеты и взять под контроль пандемию COVID-19. Об этом на Международном... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:54
2021-12-06T12:49
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
шэнь хайсюн
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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Всеобъемлющая народная демократия Китая помогла сотням миллионов человек избавиться от нищеты и взять под контроль пандемию COVID-19. Об этом на Международном форуме по демократии заявил гендиректор Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюн.Он вспомнил свой 30-летний опыт работы журналистом, отметив, что провел много времени в поездках по регионам. Это позволило ему стать свидетелем фундаментальных перемен к лучшему. "Особенно в новую эпоху Китай претерпел глубокие изменения. Я почувствовал, что демократическая концепция, отстаиваемая председателем Си Цзиньпином, подобна свежему воздуху", - сказал Шэнь.В тоже время США, подчеркнул глава CMG, в течение многих лет насаждали свою демократию в американском стиле по всему миру, независимо от истории и национального контекста других стран - от Ирака до Афганистана, от Африки до Латинской Америки и "арабской весны", что привело к катастрофическим последствиям, гибели людей и коллапсу экономик."Глядя в отчаявшиеся глаза афганцев, которые были убиты американскими солдатами в результате так называемого "точечного удара", я думал: неужели это та демократия, о которой говорят США? Почему США не внедряют такую демократию на своей собственной земле?" - отметил Шэнь Хайсюн."Сегодня все больше людей осознают, что о демократии должен судить народ той или иной страны, а не те, кто находится за ее пределами", - добавил глава Медиакорпорации. "Демократия - это не декорация, она должна быть ориентированной на людей и служить улучшению условий жизни людей. В противном случае, как бы красиво это ни звучало, это самообман".По словам Шэнь Хайсюна, в настоящее время мир претерпевает беспрецедентные изменения. В связи с тем, что COVID-19 опустошает земной шар, судьбы людей со всего мира связаны более тесно, чем раньше. На этом фоне международные СМИ должны брать на себя большую ответственность.
https://ria.ru/20211203/forum-1762023170.html
https://ria.ru/20211206/pekin-1762336741.html
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китай, си цзиньпин, шэнь хайсюн
11:54 06.12.2021 (обновлено: 12:49 06.12.2021)
 

Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии

© Фото : Медиакорпорация КитаяГлава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии
Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Медиакорпорация Китая
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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Всеобъемлющая народная демократия Китая помогла сотням миллионов человек избавиться от нищеты и взять под контроль пандемию COVID-19. Об этом на Международном форуме по демократии заявил гендиректор Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюн.
Он вспомнил свой 30-летний опыт работы журналистом, отметив, что провел много времени в поездках по регионам. Это позволило ему стать свидетелем фундаментальных перемен к лучшему. "Особенно в новую эпоху Китай претерпел глубокие изменения. Я почувствовал, что демократическая концепция, отстаиваемая председателем Си Цзиньпином, подобна свежему воздуху", - сказал Шэнь.
© Фото : Медиакорпорация КитаяГлава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии
Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Медиакорпорация Китая
Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии
В тоже время США, подчеркнул глава CMG, в течение многих лет насаждали свою демократию в американском стиле по всему миру, независимо от истории и национального контекста других стран - от Ирака до Афганистана, от Африки до Латинской Америки и "арабской весны", что привело к катастрофическим последствиям, гибели людей и коллапсу экономик.
"Глядя в отчаявшиеся глаза афганцев, которые были убиты американскими солдатами в результате так называемого "точечного удара", я думал: неужели это та демократия, о которой говорят США? Почему США не внедряют такую демократию на своей собственной земле?" - отметил Шэнь Хайсюн.
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"Сегодня все больше людей осознают, что о демократии должен судить народ той или иной страны, а не те, кто находится за ее пределами", - добавил глава Медиакорпорации. "Демократия - это не декорация, она должна быть ориентированной на людей и служить улучшению условий жизни людей. В противном случае, как бы красиво это ни звучало, это самообман".
По словам Шэнь Хайсюна, в настоящее время мир претерпевает беспрецедентные изменения. В связи с тем, что COVID-19 опустошает земной шар, судьбы людей со всего мира связаны более тесно, чем раньше. На этом фоне международные СМИ должны брать на себя большую ответственность.
"Мы верим в силу справедливости, и будем привержены распространению объективной и справедливой информации. Мы верим в силу солидарности, и будем способствовать обмену между различными цивилизациями и внесем свой вклад в создание сообщества единой судьбы", - резюмировал гендиректор CMG.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайСи ЦзиньпинШэнь Хайсюн
 
 
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