https://ria.ru/20211206/forum-1762338759.html

Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии

Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии - РИА Новости, 06.12.2021

Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии

Всеобъемлющая народная демократия Китая помогла сотням миллионов человек избавиться от нищеты и взять под контроль пандемию COVID-19. Об этом на Международном... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:54

2021-12-06T11:54

2021-12-06T12:49

россия-китай: главное

китай

си цзиньпин

шэнь хайсюн

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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Всеобъемлющая народная демократия Китая помогла сотням миллионов человек избавиться от нищеты и взять под контроль пандемию COVID-19. Об этом на Международном форуме по демократии заявил гендиректор Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюн.Он вспомнил свой 30-летний опыт работы журналистом, отметив, что провел много времени в поездках по регионам. Это позволило ему стать свидетелем фундаментальных перемен к лучшему. "Особенно в новую эпоху Китай претерпел глубокие изменения. Я почувствовал, что демократическая концепция, отстаиваемая председателем Си Цзиньпином, подобна свежему воздуху", - сказал Шэнь.В тоже время США, подчеркнул глава CMG, в течение многих лет насаждали свою демократию в американском стиле по всему миру, независимо от истории и национального контекста других стран - от Ирака до Афганистана, от Африки до Латинской Америки и "арабской весны", что привело к катастрофическим последствиям, гибели людей и коллапсу экономик."Глядя в отчаявшиеся глаза афганцев, которые были убиты американскими солдатами в результате так называемого "точечного удара", я думал: неужели это та демократия, о которой говорят США? Почему США не внедряют такую демократию на своей собственной земле?" - отметил Шэнь Хайсюн."Сегодня все больше людей осознают, что о демократии должен судить народ той или иной страны, а не те, кто находится за ее пределами", - добавил глава Медиакорпорации. "Демократия - это не декорация, она должна быть ориентированной на людей и служить улучшению условий жизни людей. В противном случае, как бы красиво это ни звучало, это самообман".По словам Шэнь Хайсюна, в настоящее время мир претерпевает беспрецедентные изменения. В связи с тем, что COVID-19 опустошает земной шар, судьбы людей со всего мира связаны более тесно, чем раньше. На этом фоне международные СМИ должны брать на себя большую ответственность.

https://ria.ru/20211203/forum-1762023170.html

https://ria.ru/20211206/pekin-1762336741.html

китай

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китай, си цзиньпин, шэнь хайсюн