12:13 06.12.2021 (обновлено: 13:05 06.12.2021)
МВД Германии возглавит политик из Гессена Ненси Фезер
МВД Германии возглавит политик из Гессена Ненси Фезер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
БЕРЛИН, 6 дек – РИА Новости. Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил на брифинге в Берлине имена новых министров обороны, внутренних дел, других ведомств – в общей сложности немецкая Социал-демократическая партия Германии будет представлена в правительстве семью министрами, это трое мужчин и четыре женщины.
По словам Шольца, политик из Гессена Ненси Фезер возглавит МВД Германии в новом кабмине.
Избрание Шольца канцлером запланировано на заседании бундестага Германии 8 декабря. Ранее Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) представили в Берлине коалиционное соглашение, на основании которого будет работать будущий кабмин во главе с Шольцем – первым социал-демократом во главе немецкого правительства со времен Герхарда Шрёдера.
"Мы находимся в решающем пункте перед предстоящим формированием правительства, которое предстоит на этой неделе. Вспомним о том, что на выборах в бундестаг ФРГ Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стала сильнейшей, мы использовали это как шанс для формирования правительства вместе с "Зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). Мы очень интенсивно в течение многих недель вели переговоры о коалиционном соглашении, которое было создано и в настоящее время получило подавляющую поддержку в СДПГ и СвДП. И я уверен, что сегодня оно получит поддержку и "Зеленых"", - сказал Шольц журналистам.