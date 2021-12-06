https://ria.ru/20211206/fezer-1762349866.html

МВД Германии возглавит политик из Гессена Ненси Фезер

МВД Германии возглавит политик из Гессена Ненси Фезер - РИА Новости, 06.12.2021

МВД Германии возглавит политик из Гессена Ненси Фезер

Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил на брифинге в Берлине имена новых министров обороны, внутренних дел, других ведомств – в общей сложности немецкая... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:13

2021-12-06T12:13

2021-12-06T13:05

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мвд германии

олаф шольц

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БЕРЛИН, 6 дек – РИА Новости. Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил на брифинге в Берлине имена новых министров обороны, внутренних дел, других ведомств – в общей сложности немецкая Социал-демократическая партия Германии будет представлена в правительстве семью министрами, это трое мужчин и четыре женщины.По словам Шольца, политик из Гессена Ненси Фезер возглавит МВД Германии в новом кабмине.Избрание Шольца канцлером запланировано на заседании бундестага Германии 8 декабря. Ранее Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) представили в Берлине коалиционное соглашение, на основании которого будет работать будущий кабмин во главе с Шольцем – первым социал-демократом во главе немецкого правительства со времен Герхарда Шрёдера."Мы находимся в решающем пункте перед предстоящим формированием правительства, которое предстоит на этой неделе. Вспомним о том, что на выборах в бундестаг ФРГ Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стала сильнейшей, мы использовали это как шанс для формирования правительства вместе с "Зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). Мы очень интенсивно в течение многих недель вели переговоры о коалиционном соглашении, которое было создано и в настоящее время получило подавляющую поддержку в СДПГ и СвДП. И я уверен, что сегодня оно получит поддержку и "Зеленых"", - сказал Шольц журналистам.

https://ria.ru/20211204/sholts-1762177815.html

германия

гессен

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в мире, германия, гессен, берлин (город), мвд германии, олаф шольц