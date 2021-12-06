Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/fezer-1762349866.html
МВД Германии возглавит политик из Гессена Ненси Фезер
МВД Германии возглавит политик из Гессена Ненси Фезер - РИА Новости, 06.12.2021
МВД Германии возглавит политик из Гессена Ненси Фезер
Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил на брифинге в Берлине имена новых министров обороны, внутренних дел, других ведомств – в общей сложности немецкая... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:13
2021-12-06T13:05
в мире
германия
гессен
берлин (город)
мвд германии
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
БЕРЛИН, 6 дек – РИА Новости. Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил на брифинге в Берлине имена новых министров обороны, внутренних дел, других ведомств – в общей сложности немецкая Социал-демократическая партия Германии будет представлена в правительстве семью министрами, это трое мужчин и четыре женщины.По словам Шольца, политик из Гессена Ненси Фезер возглавит МВД Германии в новом кабмине.Избрание Шольца канцлером запланировано на заседании бундестага Германии 8 декабря. Ранее Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) представили в Берлине коалиционное соглашение, на основании которого будет работать будущий кабмин во главе с Шольцем – первым социал-демократом во главе немецкого правительства со времен Герхарда Шрёдера."Мы находимся в решающем пункте перед предстоящим формированием правительства, которое предстоит на этой неделе. Вспомним о том, что на выборах в бундестаг ФРГ Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стала сильнейшей, мы использовали это как шанс для формирования правительства вместе с "Зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). Мы очень интенсивно в течение многих недель вели переговоры о коалиционном соглашении, которое было создано и в настоящее время получило подавляющую поддержку в СДПГ и СвДП. И я уверен, что сегодня оно получит поддержку и "Зеленых"", - сказал Шольц журналистам.
https://ria.ru/20211204/sholts-1762177815.html
германия
гессен
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, гессен, берлин (город), мвд германии, олаф шольц
12:13 06.12.2021 (обновлено: 13:05 06.12.2021)
 
МВД Германии возглавит политик из Гессена Ненси Фезер

МВД Германии возглавит политик из Гессена Ненси Фезер

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 дек – РИА Новости. Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил на брифинге в Берлине имена новых министров обороны, внутренних дел, других ведомств – в общей сложности немецкая Социал-демократическая партия Германии будет представлена в правительстве семью министрами, это трое мужчин и четыре женщины.
По словам Шольца, политик из Гессена Ненси Фезер возглавит МВД Германии в новом кабмине.
Избрание Шольца канцлером запланировано на заседании бундестага Германии 8 декабря. Ранее Социал-демократическая партия Германии, партия "Союз 90/Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) представили в Берлине коалиционное соглашение, на основании которого будет работать будущий кабмин во главе с Шольцем – первым социал-демократом во главе немецкого правительства со времен Герхарда Шрёдера.
"Мы находимся в решающем пункте перед предстоящим формированием правительства, которое предстоит на этой неделе. Вспомним о том, что на выборах в бундестаг ФРГ Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стала сильнейшей, мы использовали это как шанс для формирования правительства вместе с "Зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). Мы очень интенсивно в течение многих недель вели переговоры о коалиционном соглашении, которое было создано и в настоящее время получило подавляющую поддержку в СДПГ и СвДП. И я уверен, что сегодня оно получит поддержку и "Зеленых"", - сказал Шольц журналистам.
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии SPD Олаф Шольц во время своего предвыборного митинга в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 15:01
Шольц считает прорывом приход к власти в ФРГ правительства во главе с СДПГ
 
В миреГерманияГессенБерлин (город)МВД ГерманииОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Блинкен и Зеленский обсудили "украинский суверенитет" над Крымом
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
23:50США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
23:38НАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов
Лента новостейМолния
Блинкен и Зеленский обсудили "украинский суверенитет" над КрымомВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двухСША выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутатНАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов