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Умер музыкант группы "Сплин"
Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров - РИА Новости, 06.12.2021
Умер музыкант группы "Сплин"
Российский композитор и музыкант, участник групп "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров умер на 52-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице "Колибри" в РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:40
2021-12-06T10:40
2021-12-06T12:04
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский композитор и музыкант, участник групп "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров умер на 52-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице "Колибри" в фейсбуке."Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек", — заявили представители коллектива.По информации СМИ, причиной смерти стали проблемы с сердцем.Эмиров родился в 1970 году в Ленинграде. Среди прочего известен как саунд-продюсер и аранжировщик телеканала НТВ, написал музыкальные темы к таким передачам, как "Намедни", "Программа максимум", "Школа злословия", "Большой брат". Также Эмиров работал над альбомами "Резонанс. Часть первая" группы "Сплин".
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нтв (телеканал), сплин, facebook, музыка, культура
10:40 06.12.2021 (обновлено: 12:04 06.12.2021)
Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров
Умер композитор и музыкант групп "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров