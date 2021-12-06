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Экспорт зерновой продукции Ставропольского края за 11 месяцев вырос на 20%
Экспорт зерновой продукции Ставропольского края за 11 месяцев вырос на 20% - РИА Новости, 06.12.2021
Экспорт зерновой продукции Ставропольского края за 11 месяцев вырос на 20%
Экспорт зерновой продукции Ставропольского края за 11 месяцев 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, до 173,4 миллиона... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:43
2021-12-06T15:43
2021-12-06T15:43
ставропольский край
александр свинин
россия
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СТАВРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Экспорт зерновой продукции Ставропольского края за 11 месяцев 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, до 173,4 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства краяНаибольший прирост отмечен в экспорте ячменя, гречихи и просо, овса.Основными внешнеэкономическими партнерами Ставропольского края, куда экспортируется основной объём зерновой продукции, являются Азербайджан, Китай, Грузия.Второй год подряд Ставрополье находится в тройке лидеров по экспорту мясной продукции. В этом году мясо птицы было реализовано за рубеж на 9% больше, что принесло 126,6 миллиона долларов. Особо ценится ставропольская мясная продукция в странах Саудовской Аравии, Китае, Украине. Также в этом году для реализации мясной продукции был открыт рынок Габона.Недавно продовольственное агентство Сингапура (SFA) одобрило поставки замороженного мяса и субпродуктов сельскохозяйственной птицы. Первым российским экспортёром стал ООО "Ставропольский бройлер". В скором времени ставропольское мясо птицы поступит на внутренние рынки республики."Решение о допуске российской компании принималось на серьёзном уровне, были оценены все этапы производственного процесса, начиная от поступления живой птицы, до отгрузки продукции в готовом виде. Специалисты проверили технологическую цепь, соблюдение температурных режимов, пищевую безопасность мясной продукции согласно международным нормам", - сообщил торговый представитель Российской Федерации в Республике Сингапур Александр Свинин, слова которого приводятся в сообщении.Кроме того, в этом году отмечается рост экспорта кисломолочных продуктов в 11 раз, сыров на 26%, колбас на 60%, продукции глубокой переработки зерновых на 44%, семян в 6 раз.За минувшие 11 месяцев экспорт всей сельхозпродукции составил 358,1 миллиона долларов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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александр свинин, россия
СТАВРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости
. Экспорт зерновой продукции Ставропольского края
за 11 месяцев 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, до 173,4 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства края
Наибольший прирост отмечен в экспорте ячменя, гречихи и просо, овса.
Основными внешнеэкономическими партнерами Ставропольского края, куда экспортируется основной объём зерновой продукции, являются Азербайджан, Китай, Грузия.
Второй год подряд Ставрополье находится в тройке лидеров по экспорту мясной продукции. В этом году мясо птицы было реализовано за рубеж на 9% больше, что принесло 126,6 миллиона долларов. Особо ценится ставропольская мясная продукция в странах Саудовской Аравии, Китае, Украине. Также в этом году для реализации мясной продукции был открыт рынок Габона.
Недавно продовольственное агентство Сингапура (SFA) одобрило поставки замороженного мяса и субпродуктов сельскохозяйственной птицы. Первым российским экспортёром стал ООО "Ставропольский бройлер". В скором времени ставропольское мясо птицы поступит на внутренние рынки республики.
"Решение о допуске российской компании принималось на серьёзном уровне, были оценены все этапы производственного процесса, начиная от поступления живой птицы, до отгрузки продукции в готовом виде. Специалисты проверили технологическую цепь, соблюдение температурных режимов, пищевую безопасность мясной продукции согласно международным нормам", - сообщил торговый представитель Российской Федерации в Республике Сингапур Александр Свинин
, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, в этом году отмечается рост экспорта кисломолочных продуктов в 11 раз, сыров на 26%, колбас на 60%, продукции глубокой переработки зерновых на 44%, семян в 6 раз.
"Регион выполняет задачу по увеличению объёма экспорта продукции агропромышленного комплекса, в рамках исполнения Указа президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и краевого проекта "Экспорт продукции АПК (Ставропольского края)", – прокомментировал замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко.
За минувшие 11 месяцев экспорт всей сельхозпродукции составил 358,1 миллиона долларов.