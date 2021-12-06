https://ria.ru/20211206/eksport-1762405007.html

Экспорт зерновой продукции Ставропольского края за 11 месяцев вырос на 20%

Экспорт зерновой продукции Ставропольского края за 11 месяцев вырос на 20% - РИА Новости, 06.12.2021

Экспорт зерновой продукции Ставропольского края за 11 месяцев вырос на 20%

Экспорт зерновой продукции Ставропольского края за 11 месяцев 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, до 173,4 миллиона... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:43

2021-12-06T15:43

2021-12-06T15:43

ставропольский край

александр свинин

россия

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СТАВРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Экспорт зерновой продукции Ставропольского края за 11 месяцев 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, до 173,4 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства краяНаибольший прирост отмечен в экспорте ячменя, гречихи и просо, овса.Основными внешнеэкономическими партнерами Ставропольского края, куда экспортируется основной объём зерновой продукции, являются Азербайджан, Китай, Грузия.Второй год подряд Ставрополье находится в тройке лидеров по экспорту мясной продукции. В этом году мясо птицы было реализовано за рубеж на 9% больше, что принесло 126,6 миллиона долларов. Особо ценится ставропольская мясная продукция в странах Саудовской Аравии, Китае, Украине. Также в этом году для реализации мясной продукции был открыт рынок Габона.Недавно продовольственное агентство Сингапура (SFA) одобрило поставки замороженного мяса и субпродуктов сельскохозяйственной птицы. Первым российским экспортёром стал ООО "Ставропольский бройлер". В скором времени ставропольское мясо птицы поступит на внутренние рынки республики."Решение о допуске российской компании принималось на серьёзном уровне, были оценены все этапы производственного процесса, начиная от поступления живой птицы, до отгрузки продукции в готовом виде. Специалисты проверили технологическую цепь, соблюдение температурных режимов, пищевую безопасность мясной продукции согласно международным нормам", - сообщил торговый представитель Российской Федерации в Республике Сингапур Александр Свинин, слова которого приводятся в сообщении.Кроме того, в этом году отмечается рост экспорта кисломолочных продуктов в 11 раз, сыров на 26%, колбас на 60%, продукции глубокой переработки зерновых на 44%, семян в 6 раз.За минувшие 11 месяцев экспорт всей сельхозпродукции составил 358,1 миллиона долларов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр свинин, россия