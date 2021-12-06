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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/delta-1762369744.html
Назван виновник распространения дельта-штамма в России
Один человек вызвал 90 процентов случаев "дельты" в России, заявил биолог - РИА Новости, 06.12.2021
Назван виновник распространения дельта-штамма в России
Большинство случаев инфицирования дельта-штаммом коронавируса в России произошло из-за одного человека, считает биолог Георгий Базыкин. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:29
2021-12-06T15:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
георгий базыкин
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Большинство случаев инфицирования дельта-штаммом коронавируса в России произошло из-за одного человека, считает биолог Георгий Базыкин.По мнению исследователя, распространение версии дельта-штамма вызвал "эффект основателя", когда лишь одному из привезенных вариантов удалось размножиться настолько сильно, что остальные не выдержали конкуренции.В понедельник в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране выявили два случая нового вида SARS-CoV-2 "омикрон" у двух человек, прибывших из ЮАР. Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас одну дозу получили более 72 миллионов человек, полностью привились 63,9 миллиона.
https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762369646.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, георгий базыкин
13:29 06.12.2021 (обновлено: 15:20 06.12.2021)
 
Один человек вызвал 90 процентов случаев "дельты" в России, заявил биолог

Биолог Базыкин: причиной заражения 90% россиян дельта-штаммом SARS-CoV-2 стал один человек

© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории выполняет анализы на коронавирус
Сотрудник лаборатории выполняет анализы на коронавирус - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Павел Кононов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Большинство случаев инфицирования дельта-штаммом коронавируса в России произошло из-за одного человека, считает биолог Георгий Базыкин.

"Более 90 процентов случаев "дельты" в России — похоже, потомки одного-единственного вируса, завезенного сюда весной. Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью, почти наверняка вы болели именно этим вариантом — так называемым AY.122", — написал он на своей фейсбук-странице.

По мнению исследователя, распространение версии дельта-штамма вызвал "эффект основателя", когда лишь одному из привезенных вариантов удалось размножиться настолько сильно, что остальные не выдержали конкуренции.
В понедельник в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране выявили два случая нового вида SARS-CoV-2 "омикрон" у двух человек, прибывших из ЮАР.
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Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
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Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас одну дозу получили более 72 миллионов человек, полностью привились 63,9 миллиона.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Георгий Базыкин
 
 
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