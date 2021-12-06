https://ria.ru/20211206/dagestan-1762337012.html

На водителя, "прокатившего" полицейского на капоте в Дагестане, завели дело

На водителя, "прокатившего" полицейского на капоте в Дагестане, завели дело - РИА Новости, 06.12.2021

На водителя, "прокатившего" полицейского на капоте в Дагестане, завели дело

На водителя, "прокатившего" полицейского на капоте машины в Дербенте, заведено дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:16

2021-12-06T11:16

2021-12-06T11:16

происшествия

дербент

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. На водителя, "прокатившего" полицейского на капоте машины в Дербенте, заведено дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СУСК по Дагестану.По версии следствия, 4 декабря примерно в 17 часов на проезжей части улицы Сальмана в Дербенте водитель автомобиля "ВАЗ-2107" совершил наезд на полицейского, который пытался остановить его. Правоохранитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По данным МВД, 27-летний подозреваемый Мехман Башаратов находился в состоянии наркотического опьянения. Он задержан."Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением своих служебных обязанностей, опасное для жизни или здоровья)", – говорится в сообщении. По информации СУСК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210312/voditel-1600872737.html

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происшествия, дербент, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия