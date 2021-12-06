https://ria.ru/20211206/dagestan-1762337012.html
На водителя, "прокатившего" полицейского на капоте в Дагестане, завели дело
На водителя, "прокатившего" полицейского на капоте в Дагестане, завели дело - РИА Новости, 06.12.2021
На водителя, "прокатившего" полицейского на капоте в Дагестане, завели дело
На водителя, "прокатившего" полицейского на капоте машины в Дербенте, заведено дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:16
2021-12-06T11:16
2021-12-06T11:16
происшествия
дербент
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. На водителя, "прокатившего" полицейского на капоте машины в Дербенте, заведено дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СУСК по Дагестану.По версии следствия, 4 декабря примерно в 17 часов на проезжей части улицы Сальмана в Дербенте водитель автомобиля "ВАЗ-2107" совершил наезд на полицейского, который пытался остановить его. Правоохранитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По данным МВД, 27-летний подозреваемый Мехман Башаратов находился в состоянии наркотического опьянения. Он задержан."Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением своих служебных обязанностей, опасное для жизни или здоровья)", – говорится в сообщении. По информации СУСК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210312/voditel-1600872737.html
дербент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
На водителя, "прокатившего" полицейского на капоте в Дагестане, завели дело
В Дагестане возбудили дело против водителя, "прокатившего" полицейского на капоте машины