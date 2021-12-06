Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/byudzhet-1762452285.html
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда - РИА Новости, 06.12.2021
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда
Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", документ опубликован на... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:24
2021-12-06T19:25
экономика
общество
владимир путин
пенсионный фонд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ утверждает основные характеристики бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на ближайшие три года. Доходы фонда на следующий год составят 10,032 триллиона рублей, на 2023 год - 10,592 триллиона, на 2024 год - 11,075 триллиона, расходы - 10,155 триллиона, 10,574 триллиона и 11,167 триллиона соответственно.Таким образом, бюджет ПФР сформирован с дефицитом 122,4 миллиарда рублей в 2022 году и 92,7 миллиарда в 2024 году, а в 2023 году ожидается профицит 18,2 миллиарда.Общая сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых ПФР из федерального бюджета, составит в 2022 году 3,63 триллиона рублей, в 2023 году - 3,75 триллиона, в 2024 году - 3,77 триллиона.В бюджете фонда учтены и объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из региональных бюджетов через территориальные органы службы занятости населения: на 2022 год - 3,7 миллиарда рублей, на 2023 год - 3,9 миллиарда, на 2024 год - 4,2 миллиарда.При формировании доходной части бюджета ПФР учтено продление моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Одновременно предусмотрена индексация: социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 7,7% (в 2023 году – на 2,5%, 2024 году – на 9,9%); страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января на 5,9% (в 2023 году – на 5,6%, в 2024 году – на 5,5%).
https://ria.ru/20211206/pensii-1762319419.html
https://ria.ru/20211129/premer-1761273891.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_94fe9637273213d55b0b85a0876961e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, россия
19:24 06.12.2021 (обновлено: 19:25 06.12.2021)
 
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда

Президент Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2022-2024 годы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ утверждает основные характеристики бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на ближайшие три года. Доходы фонда на следующий год составят 10,032 триллиона рублей, на 2023 год - 10,592 триллиона, на 2024 год - 11,075 триллиона, расходы - 10,155 триллиона, 10,574 триллиона и 11,167 триллиона соответственно.
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
09:23
Для некоторых категорий россиян изменят порядок получения пенсии
Таким образом, бюджет ПФР сформирован с дефицитом 122,4 миллиарда рублей в 2022 году и 92,7 миллиарда в 2024 году, а в 2023 году ожидается профицит 18,2 миллиарда.
Общая сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых ПФР из федерального бюджета, составит в 2022 году 3,63 триллиона рублей, в 2023 году - 3,75 триллиона, в 2024 году - 3,77 триллиона.
В бюджете фонда учтены и объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из региональных бюджетов через территориальные органы службы занятости населения: на 2022 год - 3,7 миллиарда рублей, на 2023 год - 3,9 миллиарда, на 2024 год - 4,2 миллиарда.
При формировании доходной части бюджета ПФР учтено продление моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Одновременно предусмотрена индексация: социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 7,7% (в 2023 году – на 2,5%, 2024 году – на 9,9%); страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января на 5,9% (в 2023 году – на 5,6%, в 2024 году – на 5,5%).
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 14:31
Мишустин утвердил беззаявительную выплату пособий по нетрудоспособности
 
ЭкономикаОбществоВладимир ПутинПенсионный фонд РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвал Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
23:50США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
23:38НАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов
23:31Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину
Лента новостейМолния
Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвал Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двухСША выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутатНАСА завершило отбор в новый отряд астронавтовПентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину