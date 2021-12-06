https://ria.ru/20211206/byudzhet-1762452285.html

Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда

Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда - РИА Новости, 06.12.2021

Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда

Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", документ опубликован на... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:24

2021-12-06T19:24

2021-12-06T19:25

экономика

общество

владимир путин

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ утверждает основные характеристики бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на ближайшие три года. Доходы фонда на следующий год составят 10,032 триллиона рублей, на 2023 год - 10,592 триллиона, на 2024 год - 11,075 триллиона, расходы - 10,155 триллиона, 10,574 триллиона и 11,167 триллиона соответственно.Таким образом, бюджет ПФР сформирован с дефицитом 122,4 миллиарда рублей в 2022 году и 92,7 миллиарда в 2024 году, а в 2023 году ожидается профицит 18,2 миллиарда.Общая сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых ПФР из федерального бюджета, составит в 2022 году 3,63 триллиона рублей, в 2023 году - 3,75 триллиона, в 2024 году - 3,77 триллиона.В бюджете фонда учтены и объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из региональных бюджетов через территориальные органы службы занятости населения: на 2022 год - 3,7 миллиарда рублей, на 2023 год - 3,9 миллиарда, на 2024 год - 4,2 миллиарда.При формировании доходной части бюджета ПФР учтено продление моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Одновременно предусмотрена индексация: социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 7,7% (в 2023 году – на 2,5%, 2024 году – на 9,9%); страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января на 5,9% (в 2023 году – на 5,6%, в 2024 году – на 5,5%).

https://ria.ru/20211206/pensii-1762319419.html

https://ria.ru/20211129/premer-1761273891.html

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экономика, общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, россия