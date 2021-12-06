12:06 06.12.2021 (обновлено: 13:16 06.12.2021)
Новый классификатор болезней вступит в силу в России в 2022 году
Новый классификатор болезней человека вступит в силу в России в 2022 году
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый классификатор болезней человека, принятый после более чем 30-летнего перерыва, вступит в силу в будущем году, сообщил научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
Он рассказал, что классификатор содержит сведения о 380 новых ранее не описанных заболеваниях с генетическими исследованиями, о которых врачи должны знать.
"Но самым главным является тот факт, что в будущем году в России, как и во всем мире, вступит в права классификатор болезней человека 11-го, так называемого, созыва", - сказал Румянцев на конференции, посвященной вопросу введения в России неонатального скрининга на первичные иммунодефициты.
По его словам, прежний классификатор болезней был принят более 30 лет назад, за эти годы произошли серьезные изменения именно в области иммунологии.
"Именно поэтому мы встретили призыв правительства, высказанный премьером Михаилом Мишустиным относительно недавно на совещании, на котором присутствовал наш главный генетик… Он вернулся оттуда счастливым, потому что страна приняла решение о расширении неонатального скрининга, то есть доклинической диагностики", - рассказал Румянцев.
Летом председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения о расширении программы неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания.
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