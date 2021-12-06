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Новый классификатор болезней вступит в силу в России в 2022 году
Новый классификатор болезней вступит в силу в России в 2022 году - РИА Новости, 06.12.2021
Новый классификатор болезней вступит в силу в России в 2022 году
Новый классификатор болезней человека, принятый после более чем 30-летнего перерыва, вступит в силу в будущем году, сообщил научный руководитель НМИЦ детской... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:06
2021-12-06T13:16
общество
российская академия наук
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый классификатор болезней человека, принятый после более чем 30-летнего перерыва, вступит в силу в будущем году, сообщил научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.Он рассказал, что классификатор содержит сведения о 380 новых ранее не описанных заболеваниях с генетическими исследованиями, о которых врачи должны знать."Но самым главным является тот факт, что в будущем году в России, как и во всем мире, вступит в права классификатор болезней человека 11-го, так называемого, созыва", - сказал Румянцев на конференции, посвященной вопросу введения в России неонатального скрининга на первичные иммунодефициты.По его словам, прежний классификатор болезней был принят более 30 лет назад, за эти годы произошли серьезные изменения именно в области иммунологии."Именно поэтому мы встретили призыв правительства, высказанный премьером Михаилом Мишустиным относительно недавно на совещании, на котором присутствовал наш главный генетик… Он вернулся оттуда счастливым, потому что страна приняла решение о расширении неонатального скрининга, то есть доклинической диагностики", - рассказал Румянцев.Летом председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения о расширении программы неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания.
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общество, российская академия наук, россия
12:06 06.12.2021 (обновлено: 13:16 06.12.2021)
 
Новый классификатор болезней вступит в силу в России в 2022 году

Новый классификатор болезней человека вступит в силу в России в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый классификатор болезней человека, принятый после более чем 30-летнего перерыва, вступит в силу в будущем году, сообщил научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
Он рассказал, что классификатор содержит сведения о 380 новых ранее не описанных заболеваниях с генетическими исследованиями, о которых врачи должны знать.
"Но самым главным является тот факт, что в будущем году в России, как и во всем мире, вступит в права классификатор болезней человека 11-го, так называемого, созыва", - сказал Румянцев на конференции, посвященной вопросу введения в России неонатального скрининга на первичные иммунодефициты.
По его словам, прежний классификатор болезней был принят более 30 лет назад, за эти годы произошли серьезные изменения именно в области иммунологии.
"Именно поэтому мы встретили призыв правительства, высказанный премьером Михаилом Мишустиным относительно недавно на совещании, на котором присутствовал наш главный генетик… Он вернулся оттуда счастливым, потому что страна приняла решение о расширении неонатального скрининга, то есть доклинической диагностики", - рассказал Румянцев.
Летом председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения о расширении программы неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания.
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