https://ria.ru/20211206/bolezni-1762348651.html

Новый классификатор болезней вступит в силу в России в 2022 году

Новый классификатор болезней вступит в силу в России в 2022 году - РИА Новости, 06.12.2021

Новый классификатор болезней вступит в силу в России в 2022 году

Новый классификатор болезней человека, принятый после более чем 30-летнего перерыва, вступит в силу в будущем году, сообщил научный руководитель НМИЦ детской... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:06

2021-12-06T12:06

2021-12-06T13:16

общество

российская академия наук

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый классификатор болезней человека, принятый после более чем 30-летнего перерыва, вступит в силу в будущем году, сообщил научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.Он рассказал, что классификатор содержит сведения о 380 новых ранее не описанных заболеваниях с генетическими исследованиями, о которых врачи должны знать."Но самым главным является тот факт, что в будущем году в России, как и во всем мире, вступит в права классификатор болезней человека 11-го, так называемого, созыва", - сказал Румянцев на конференции, посвященной вопросу введения в России неонатального скрининга на первичные иммунодефициты.По его словам, прежний классификатор болезней был принят более 30 лет назад, за эти годы произошли серьезные изменения именно в области иммунологии."Именно поэтому мы встретили призыв правительства, высказанный премьером Михаилом Мишустиным относительно недавно на совещании, на котором присутствовал наш главный генетик… Он вернулся оттуда счастливым, потому что страна приняла решение о расширении неонатального скрининга, то есть доклинической диагностики", - рассказал Румянцев.Летом председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения о расширении программы неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания.

https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759441714.html

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общество, российская академия наук, россия