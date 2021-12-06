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В Приморье биологи впервые в России получили потомство зебровидной акулы
В Приморье биологи впервые в России получили потомство зебровидной акулы - РИА Новости, 06.12.2021
В Приморье биологи впервые в России получили потомство зебровидной акулы
Биологи Приморского океанариума во Владивостоке впервые в России получили потомство зебровидной бычьей акулы, сообщает учреждение. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T03:59
2021-12-06T05:30
общество
владивосток
приморский океанариум
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Биологи Приморского океанариума во Владивостоке впервые в России получили потомство зебровидной бычьей акулы, сообщает учреждение.Программа разведения зебровидной бычьей акулы в Приморском океанариуме реализуется с 2018 года. Ученые отмечают, что этот вид содержат лишь несколько океанариумов в мире, он относится к числу малоизученных, потому вся полученная информация в части размножения хищника имеет ценность для науки.В океанариуме живет пять взрослых зебровидных бычьих акул: три самки и два самца. У старшей самки, которая и принесла первое потомство, прошло уже три нерестовых цикла, в каждом 6-8 кладок. До сих пор все яйца оказывались неоплодотворенными, специалисты экспериментировали с условиями инкубации, и, наконец, появился малек.Размер акуленка - 177 миллиметров, вес 35 граммов. Он похож на своих родителей, за исключением более крупных относительно размера тела плавников и более контрастной расцветки. Основу рациона донного хищника составляют беспозвоночные, моллюски, морские ежи. Биологи океанариума предлагают акуленку на пробу небольшие кусочки гребешка и кальмара, креветочную икру и мизиду.Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых (Heterodontus), которые в современном мире представлены девятью видами. Из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними. Эти существа появились на планете около 242 миллионов лет и со времен динозавров практически не изменились.
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общество, владивосток, приморский океанариум, россия
03:59 06.12.2021 (обновлено: 05:30 06.12.2021)
 
В Приморье биологи впервые в России получили потомство зебровидной акулы

В Приморском океанариуме впервые в России получили потомство зебровидной бычьей акулы

© Приморский океанариумПервый в России опыт успешного разведения зебровидной бычьей акулы
Первый в России опыт успешного разведения зебровидной бычьей акулы
© Приморский океанариум
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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Биологи Приморского океанариума во Владивостоке впервые в России получили потомство зебровидной бычьей акулы, сообщает учреждение.
"В Приморском океанариуме появился на свет малек зебровидной бычьей акулы Heterodontus zebra. Это первый в России опыт успешного разведения акул данного вида. Яйцо, из которого появился на свет акуленок, акула–мама отложила в январе, таким образом инкубация, то есть развитие зародыша до момента прорыва яйцевой капсулы, продолжалась 11 месяцев", - говорится в сообщении.
Программа разведения зебровидной бычьей акулы в Приморском океанариуме реализуется с 2018 года. Ученые отмечают, что этот вид содержат лишь несколько океанариумов в мире, он относится к числу малоизученных, потому вся полученная информация в части размножения хищника имеет ценность для науки.
В океанариуме живет пять взрослых зебровидных бычьих акул: три самки и два самца. У старшей самки, которая и принесла первое потомство, прошло уже три нерестовых цикла, в каждом 6-8 кладок. До сих пор все яйца оказывались неоплодотворенными, специалисты экспериментировали с условиями инкубации, и, наконец, появился малек.
Размер акуленка - 177 миллиметров, вес 35 граммов. Он похож на своих родителей, за исключением более крупных относительно размера тела плавников и более контрастной расцветки. Основу рациона донного хищника составляют беспозвоночные, моллюски, морские ежи. Биологи океанариума предлагают акуленку на пробу небольшие кусочки гребешка и кальмара, креветочную икру и мизиду.
Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых (Heterodontus), которые в современном мире представлены девятью видами. Из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними. Эти существа появились на планете около 242 миллионов лет и со времен динозавров практически не изменились.
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