https://ria.ru/20211206/akula-1762309000.html

В Приморье биологи впервые в России получили потомство зебровидной акулы

В Приморье биологи впервые в России получили потомство зебровидной акулы - РИА Новости, 06.12.2021

В Приморье биологи впервые в России получили потомство зебровидной акулы

Биологи Приморского океанариума во Владивостоке впервые в России получили потомство зебровидной бычьей акулы, сообщает учреждение. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T03:59

2021-12-06T03:59

2021-12-06T05:30

общество

владивосток

приморский океанариум

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Биологи Приморского океанариума во Владивостоке впервые в России получили потомство зебровидной бычьей акулы, сообщает учреждение.Программа разведения зебровидной бычьей акулы в Приморском океанариуме реализуется с 2018 года. Ученые отмечают, что этот вид содержат лишь несколько океанариумов в мире, он относится к числу малоизученных, потому вся полученная информация в части размножения хищника имеет ценность для науки.В океанариуме живет пять взрослых зебровидных бычьих акул: три самки и два самца. У старшей самки, которая и принесла первое потомство, прошло уже три нерестовых цикла, в каждом 6-8 кладок. До сих пор все яйца оказывались неоплодотворенными, специалисты экспериментировали с условиями инкубации, и, наконец, появился малек.Размер акуленка - 177 миллиметров, вес 35 граммов. Он похож на своих родителей, за исключением более крупных относительно размера тела плавников и более контрастной расцветки. Основу рациона донного хищника составляют беспозвоночные, моллюски, морские ежи. Биологи океанариума предлагают акуленку на пробу небольшие кусочки гребешка и кальмара, креветочную икру и мизиду.Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых (Heterodontus), которые в современном мире представлены девятью видами. Из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними. Эти существа появились на планете около 242 миллионов лет и со времен динозавров практически не изменились.

https://ria.ru/20210318/akula-1601844095.html

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общество, владивосток, приморский океанариум, россия