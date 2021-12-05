https://ria.ru/20211205/zemmur-1762294854.html

Кандидат в президенты Франции объявил о создании движения "Отвоевание"

Кандидат в президенты Франции объявил о создании движения "Отвоевание" - РИА Новости, 05.12.2021

Кандидат в президенты Франции объявил о создании движения "Отвоевание"

Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур объявил о создании собственного политического движения "Отвоевание" (Reconquête). РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T21:25

2021-12-05T21:25

2021-12-05T21:33

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париж

франция

эрик земмур

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ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур объявил о создании собственного политического движения "Отвоевание" (Reconquête)."Благодаря всем вам отвоевание начинается. Мы собираемся отвоевать нашу страну, чтобы снова обрести ее. "Отвоевание" (Reconquête)- это название движения, которое я решил основать. Присоединяйтесь к нам… Я хочу, чтобы Франция вновь стала мировой промышленной державой", - сказал Земмур, выступая перед публикой в выставочном комплексе "Вильпант" в пригороде Парижа.Reconquête - также на французском называют реконкисту - про­цесс возвращения завоеван­ных му­суль­ма­на­ми зе­мель Пи­ре­ней­ско­го полуострова под власть хри­сти­ан в 718-1492 гг. Этот процесс про­ис­хо­ди­л в фор­ме во­енных действий, ми­гра­ции на­се­ле­ния и хозяйственного ос­вое­ния тер­ри­то­рий.Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Он известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения. Так, журналист призывал к изгнанию из страны двух миллионов иностранцев, в том числе студентов с африканского континента.Земмур также считает, что надо отменить право получения французского гражданства по рождению на территории страны. По его убеждению, живущие во Франции мигранты должны давать детям французские имена, потому что "называть своего ребенка Мухаммедом равносильно колонизации Франции".Журналиста дважды признавали виновным в разжигании расовой и межрелигиозной розни.

https://ria.ru/20211002/frantsiya-1752740326.html

https://ria.ru/20211201/frantsiya-1761651907.html

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в мире, париж, франция, эрик земмур