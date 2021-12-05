https://ria.ru/20211205/zemmur-1762294854.html
Кандидат в президенты Франции объявил о создании движения "Отвоевание"
Кандидат в президенты Франции объявил о создании движения "Отвоевание" - РИА Новости, 05.12.2021
Кандидат в президенты Франции объявил о создании движения "Отвоевание"
Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур объявил о создании собственного политического движения "Отвоевание" (Reconquête). РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T21:25
2021-12-05T21:25
2021-12-05T21:33
в мире
париж
франция
эрик земмур
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ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур объявил о создании собственного политического движения "Отвоевание" (Reconquête)."Благодаря всем вам отвоевание начинается. Мы собираемся отвоевать нашу страну, чтобы снова обрести ее. "Отвоевание" (Reconquête)- это название движения, которое я решил основать. Присоединяйтесь к нам… Я хочу, чтобы Франция вновь стала мировой промышленной державой", - сказал Земмур, выступая перед публикой в выставочном комплексе "Вильпант" в пригороде Парижа.Reconquête - также на французском называют реконкисту - процесс возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в 718-1492 гг. Этот процесс происходил в форме военных действий, миграции населения и хозяйственного освоения территорий.Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Он известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения. Так, журналист призывал к изгнанию из страны двух миллионов иностранцев, в том числе студентов с африканского континента.Земмур также считает, что надо отменить право получения французского гражданства по рождению на территории страны. По его убеждению, живущие во Франции мигранты должны давать детям французские имена, потому что "называть своего ребенка Мухаммедом равносильно колонизации Франции".Журналиста дважды признавали виновным в разжигании расовой и межрелигиозной розни.
https://ria.ru/20211002/frantsiya-1752740326.html
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в мире, париж, франция, эрик земмур
21:25 05.12.2021 (обновлено: 21:33 05.12.2021)
Кандидат в президенты Франции объявил о создании движения "Отвоевание"
Кандидат в президенты Франции Земмур объявил о создании политического движения "Отвоевание"
ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости.
Кандидат в президенты Франции
крайне правых взглядов Эрик Земмур
объявил о создании собственного политического движения "Отвоевание" (Reconquête).
"Благодаря всем вам отвоевание начинается. Мы собираемся отвоевать нашу страну, чтобы снова обрести ее. "Отвоевание" (Reconquête)- это название движения, которое я решил основать. Присоединяйтесь к нам… Я хочу, чтобы Франция вновь стала мировой промышленной державой", - сказал Земмур, выступая перед публикой в выставочном комплексе "Вильпант" в пригороде Парижа
.
Reconquête - также на французском называют реконкисту - процесс возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в 718-1492 гг. Этот процесс происходил в форме военных действий, миграции населения и хозяйственного освоения территорий.
Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.
Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Он известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения. Так, журналист призывал к изгнанию из страны двух миллионов иностранцев, в том числе студентов с африканского континента.
Земмур также считает, что надо отменить право получения французского гражданства по рождению на территории страны. По его убеждению, живущие во Франции мигранты должны давать детям французские имена, потому что "называть своего ребенка Мухаммедом равносильно колонизации Франции".
Журналиста дважды признавали виновным в разжигании расовой и межрелигиозной розни.