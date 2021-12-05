https://ria.ru/20211205/zemmur-1762294199.html

Кандидат в президенты Франции заявил о желании вывести страну из НАТО

Кандидат в президенты Франции заявил о желании вывести страну из НАТО - РИА Новости, 05.12.2021

Кандидат в президенты Франции заявил о желании вывести страну из НАТО

Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур хочет, чтобы страна перестала быть членом НАТО. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T21:14

2021-12-05T21:14

2021-12-05T21:14

в мире

безопасность

франция

нато

эрик земмур

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ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур хочет, чтобы страна перестала быть членом НАТО.Он также подчеркнул, что французы "не будут вассалами Европейского Союза".Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Он известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения. Так, журналист призывал к изгнанию из страны двух миллионов иностранцев, в том числе студентов с африканского континента.Земмур также считает, что надо отменить право получения французского гражданства по рождению на территории страны. По его убеждению, живущие во Франции мигранты должны давать детям французские имена, потому что "называть своего ребенка Мухаммедом равносильно колонизации Франции".Журналиста дважды признавали виновным в разжигании расовой и межрелигиозной розни.Что касается отношений с Россией, кандидат выступает за диалог с ней и отмену антироссийских санкций Запада.

https://ria.ru/20211030/frantsiya-1756911499.html

https://ria.ru/20211002/frantsiya-1752740326.html

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в мире, безопасность, франция, нато, эрик земмур