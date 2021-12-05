14:51 05.12.2021 (обновлено: 16:24 05.12.2021)
У девяти прибывших из ЮАР россиян выявили коронавирус
Роспотребнадзор: у девяти пассажиров из ЮАР выявили коронавирус, штамм устанавливается
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тест на коронавирус оказался положительным у девяти россиян, прилетевших из Южно-Африканской Республики, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается", — сказали в ведомстве.
Среди тех, кто летел из последней страны, 58 пассажиров были из Южной Африки. Их протестировали в аэропорту и поместили в обсерватор, ежедневно они проходят ПЦР-исследование.
Роспотребнадзор держит ситуацию под особым контролем, добавили в пресс-службе.
Второго декабря главный санитарный врач России Анна Попова объявила о двухнедельном карантине для тех, кто прибывает из ЮАР и соседних стран, из-за омикрон-варианта коронавируса.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.