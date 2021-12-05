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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211205/yuar-1762253298.html
У девяти прибывших из ЮАР россиян выявили коронавирус
У девяти прибывших из ЮАР россиян выявили коронавирус - РИА Новости, 05.12.2021
У девяти прибывших из ЮАР россиян выявили коронавирус
Тест на коронавирус оказался положительным у девяти россиян, прилетевших из Южно-Африканской Республики, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T14:51
2021-12-05T16:24
распространение коронавируса
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тест на коронавирус оказался положительным у девяти россиян, прилетевших из Южно-Африканской Республики, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Специалисты санитарно-карантинного контроля 3 и 4 декабря провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии, отметили там. Среди тех, кто летел из последней страны, 58 пассажиров были из Южной Африки. Их протестировали в аэропорту и поместили в обсерватор, ежедневно они проходят ПЦР-исследование.Роспотребнадзор держит ситуацию под особым контролем, добавили в пресс-службе. Второго декабря главный санитарный врач России Анна Попова объявила о двухнедельном карантине для тех, кто прибывает из ЮАР и соседних стран, из-за омикрон-варианта коронавируса.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/omikron-1762253512.html
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юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, эфиопия, новости - туризм
14:51 05.12.2021 (обновлено: 16:24 05.12.2021)
 
У девяти прибывших из ЮАР россиян выявили коронавирус

Роспотребнадзор: у девяти пассажиров из ЮАР выявили коронавирус, штамм устанавливается

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тест на коронавирус оказался положительным у девяти россиян, прилетевших из Южно-Африканской Республики, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается", — сказали в ведомстве.
Специалисты санитарно-карантинного контроля 3 и 4 декабря провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии, отметили там.
Среди тех, кто летел из последней страны, 58 пассажиров были из Южной Африки. Их протестировали в аэропорту и поместили в обсерватор, ежедневно они проходят ПЦР-исследование.
Роспотребнадзор держит ситуацию под особым контролем, добавили в пресс-службе.
Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора по Владимирской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
14:37В мире
Названы неожиданные версии возникновения омикрон-штамма коронавируса
Второго декабря главный санитарный врач России Анна Попова объявила о двухнедельном карантине для тех, кто прибывает из ЮАР и соседних стран, из-за омикрон-варианта коронавируса.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаЮАРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЭфиопияНовости - Туризм
 
 
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