https://ria.ru/20211205/vtorzhenie-1762223172.html

Захарова оценила "план вторжения" России на Украину от газеты Bild

Захарова оценила "план вторжения" России на Украину от газеты Bild - РИА Новости, 05.12.2021

Захарова оценила "план вторжения" России на Украину от газеты Bild

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя статью немецкой газеты Bild "План вторжения Путина на Украину", заявила, что при составлении "схемы... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T06:45

2021-12-05T06:45

2021-12-05T14:45

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя статью немецкой газеты Bild "План вторжения Путина на Украину", заявила, что при составлении "схемы нападения" авторы использовали топоним 1942 года и переработали "американские картинки" из недавней публикации The Washington Post.В своем сообщении в Telegram Захарова отметила, что Германия неустанно подтверждает истину: все новое — это хорошо забытое старое. По ее словам, новая статья представляет собой "пропаганду, замешанную на идеологии", уничтожающую здравый смысл.Разбор публикации дипломат начала со Львова, который на карте обозначен как "Лемберг"."Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним "Лемберг". Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?" — написала она.По словам Захаровой, когда авторы пришли к выводу, что "чего-то не хватает", они решили разработать схему нападения. И тут, как считает дипломат, возник "источник вдохновения" — недавняя публикация The Washington Post со схожей картой "в увязке с мнимым вторжением России на Украину"."Немцы творчески переработали американские картинки и с присущей Германии любовью к маршу на Киев домыслили", — подчеркнула она.Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, в котором утверждалось, что издание якобы узнало детали планов Москвы о нападении на Украину. Газета, ссылаясь, в частности, на близкие к НАТО источники, разместила карту, где обозначены предполагаемые направления атаки. Выделены три фазы, причем последняя предполагает наступление на Киев с севера. Журналисты Bild предположили, что в России разработали планы, в соответствии с которыми она якобы займет "около двух третей нынешней территории Украины".Как пояснила официальный представитель МИД, первая фаза, которую Bild называет "Юг", заключает в себе проникновение в южные регионы Украины, чтобы отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. Однако, по ее словам, немецкие журналисты "не догадываются", что для этого уже несколько лет используется Крымский мост. Говоря о второй фазе "Северо-восток", где украинская обороноспособность, по мнению Bild, ослабляется под ударами баллистических ракет, Захарова указала, что с этим "с успехом" справляется сам киевский режим.Она подчеркнула, что "германский троллинг" может дорого обойтись изданию, "учитывая недавно выявленный факт махрового антисемитизма в рядах немецких журналистов".В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, связанная с темой "российского вторжения" на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на соседа.В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

https://ria.ru/20211205/spor-1762221932.html

https://ria.ru/20211126/perevorot-1760935891.html

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в мире, украина, днепропетровск, нато, мид германии, мария захарова, bild, россия