Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211205/voyna-1762191287.html
Германия объясняет, почему не хватило сил победить русских
Германия объясняет, почему не хватило сил победить русских - РИА Новости, 05.12.2021
Германия объясняет, почему не хватило сил победить русских
"Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы". Такова была формулировка Совинформбюро, оглашенная Левитаном 13 декабря 1941 года. То есть спустя неделю... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T08:00
2021-12-05T15:08
общество
авторы
ссср
тихвин
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
совинформбюро
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/64/1499326416_0:143:3000:1831_1920x0_80_0_0_b9fb8a3716a9648233aeaa2b86806d93.jpg
"Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы". Такова была формулировка Совинформбюро, оглашенная Левитаном 13 декабря 1941 года. То есть спустя неделю после перехода Красной армии в контрнаступление.Дата его начала, впрочем, колеблется. То называют 5 декабря, когда перешел в наступление Калининский фронт, то 6 декабря, когда по немцу ударили Западный и Юго-Западный фронты.Такой разнобой становится понятен, если взглянуть на карту. В момент своего максимального продвижения немец охватил Москву полудугой — от северо-запада до юго-запада. Расчет был на то, чтобы взять город в клещи, сомкнув кольцо окружения.Но при этом неприятелю (в данном случае — советской стороне) предоставляется возможность ударить по флангам растянутого фронта. Особенно если есть признаки, что наступление выдохлось. Именно это и сделал генерал Жуков, нанеся серию ударов по разным частям дуги.А уже 16 декабря была издана директива Гитлера. "Организация заградотрядов… Сжигать населенные пункты! Держать оборону и сражаться до последнего. Добровольно не отступать, ни шагу назад. Удерживать фронт до последнего солдата… Командующим, командирам и офицерам, лично воздействуя на войска, сделать все возможное, чтобы заставить их удерживать свои позиции и оказывать фанатически упорное сопротивление противнику, прорвавшемуся на флангах".Изрядный контраст по сравнению с предыдущими месяцами восточной кампании вермахта.Причем задним числом немецкие генералы признавали, что в данном случае Гитлер был прав. Его "фанатичный приказ, обязывавший войска стойко держаться на каждой позиции и в самых неблагоприятных условиях" объяснялся тем, что "Гитлер инстинктивно понял: любое отступление по снегам и льду через несколько дней приведет к распаду всего фронта, и тогда немецкую армию постигла бы та же участь, что и Великую армию Наполеона". Параллели с 1812 годом вообще были популярны у немцев. И даже до сих пор.В сегодняшних немецких газетах буквально дословно воспроизводятся почерпнутые из воспоминаний участников Восточного фронта описания ужасного русского климата: сперва чудовищная распутица, превращающая все дороги в непролазное болото, затем не менее страшные морозы. Автомобили и танки не заводятся, паровозы не тянут, снабжение разваливается, а о страданиях личного состава и говорить нечего.Что, в свою очередь, воспроизводит наполеоновскую идею "Только термометр, а не штык стал причиной гибели Великой Армии".Конечно, климат в России мог бы быть и помягче, и получше. Но тут есть два замечания. Во-первых, страдали от него не только немцы, но и русские. Генерал Мороз не разбирает. Кстати, и в кампанию 1812 года русская армия понесла в ходе вроде бы победного марша к границе очень чувствительные потери: из 130 тысяч до Вильны дошли 27 тысяч.Во-вторых, русский климат — это не военная тайна. Если германское командование не озаботилось заготовить зимнее обмундирование для войск и зимние ГСМ для техники, винить оно должно было только себя, а вовсе не Генерала Мороза.Впрочем, немецкие генералы винили не только климат, но и огрехи гитлеровского командования. Начав войну, вермахт продвигался по трем расходящимся направлениям: на север (Ленинград), на юг (Украина и Кавказ) и прямо на восток, то есть на Москву. Причем Гитлер никак не мог определиться, какое направление считать главным. На первоначальной стадии войны, когда все преимущества были у опытного и дисциплинированного вермахта, удар растопыренной пятерней не был столь губителен для немца — сил хватало на все направления. Но как только их стало не хватать, сразу сказался этот принципиальный просчет.Как бы то ни было, в эти самые дни декабря 1941 года вермахт понес первое серьезное поражение за всю историю существования. И не только под Москвой, где немец был отброшен на 150-200 километров от столицы. Что, правда, не так уж и много. В Москве имел хождение стишок:"Жил-был у бабушки серенький козлик,Сказка-то сказкой, а немцы-то — возле".Но еще было контрнаступление под Тихвином, не позволившее немцу охватить Ленинград уже совсем непроницаемым двойным кольцом блокады. Страдания ленинградцев все равно были ужасны, смертность от голода достигла пика в феврале 1942 года, но город выстоял.И было контрнаступление на юге. Удалось отбить Ростов-на-Дону, сделана попытка вернуть Восточный Крым (морские десанты в Судаке, Коктебеле, Феодосии и Керчи).На несколько зимних месяцев инициатива перешла в руки Красной армии, что также значило много. До тех пор ею монопольно владел вермахт.Но перелом в войне, о котором уже мечтали быстроумные головы (в том числе, похоже, и быстроумная голова товарища Сталина), не состоялся. Впереди были страшное лето 1942-го, катастрофа Южного фронта и немец под Сталинградом. Враг еще был очень силен.И все же тогда в белоснежных полях под Москвой впервые забрезжил отдаленный свет Победы. Мрак еще не ушел, но чуть-чуть рассеялся.
https://ria.ru/20211016/stalin-1754785883.html
https://ria.ru/20210420/glavarkhiv-1729030666.html
https://ria.ru/20210930/moskva-1750017936.html
https://ria.ru/20200206/1564368925.html
ссср
тихвин
керчь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/64/1499326416_185:0:2816:1973_1920x0_80_0_0_0fba5af95ae991e0cff7b855b38ac1d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авторы, ссср, тихвин, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, совинформбюро, керчь, без срока давности, россия
08:00 05.12.2021 (обновлено: 15:08 05.12.2021)
 

Германия объясняет, почему не хватило сил победить русских

© РИА Новости / Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкСолдаты разбитой гитлеровской воинской части, окруженные под Москвой, сдаются в плен. 1941 год
Солдаты разбитой гитлеровской воинской части, окруженные под Москвой, сдаются в плен. 1941 год - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
"Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы". Такова была формулировка Совинформбюро, оглашенная Левитаном 13 декабря 1941 года. То есть спустя неделю после перехода Красной армии в контрнаступление.
Дата его начала, впрочем, колеблется. То называют 5 декабря, когда перешел в наступление Калининский фронт, то 6 декабря, когда по немцу ударили Западный и Юго-Западный фронты.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 08:00
День, когда Сталин был прав
Такой разнобой становится понятен, если взглянуть на карту. В момент своего максимального продвижения немец охватил Москву полудугой — от северо-запада до юго-запада. Расчет был на то, чтобы взять город в клещи, сомкнув кольцо окружения.
Но при этом неприятелю (в данном случае — советской стороне) предоставляется возможность ударить по флангам растянутого фронта. Особенно если есть признаки, что наступление выдохлось. Именно это и сделал генерал Жуков, нанеся серию ударов по разным частям дуги.
А уже 16 декабря была издана директива Гитлера. "Организация заградотрядов… Сжигать населенные пункты! Держать оборону и сражаться до последнего. Добровольно не отступать, ни шагу назад. Удерживать фронт до последнего солдата… Командующим, командирам и офицерам, лично воздействуя на войска, сделать все возможное, чтобы заставить их удерживать свои позиции и оказывать фанатически упорное сопротивление противнику, прорвавшемуся на флангах".
Изрядный контраст по сравнению с предыдущими месяцами восточной кампании вермахта.
Причем задним числом немецкие генералы признавали, что в данном случае Гитлер был прав. Его "фанатичный приказ, обязывавший войска стойко держаться на каждой позиции и в самых неблагоприятных условиях" объяснялся тем, что "Гитлер инстинктивно понял: любое отступление по снегам и льду через несколько дней приведет к распаду всего фронта, и тогда немецкую армию постигла бы та же участь, что и Великую армию Наполеона". Параллели с 1812 годом вообще были популярны у немцев. И даже до сих пор.
Медаль За оборону Москвы
20 апреля, 08:04
Главархив опубликовал имена награжденных медалью "За оборону Москвы"
В сегодняшних немецких газетах буквально дословно воспроизводятся почерпнутые из воспоминаний участников Восточного фронта описания ужасного русского климата: сперва чудовищная распутица, превращающая все дороги в непролазное болото, затем не менее страшные морозы. Автомобили и танки не заводятся, паровозы не тянут, снабжение разваливается, а о страданиях личного состава и говорить нечего.
Что, в свою очередь, воспроизводит наполеоновскую идею "Только термометр, а не штык стал причиной гибели Великой Армии".
Конечно, климат в России мог бы быть и помягче, и получше. Но тут есть два замечания. Во-первых, страдали от него не только немцы, но и русские. Генерал Мороз не разбирает. Кстати, и в кампанию 1812 года русская армия понесла в ходе вроде бы победного марша к границе очень чувствительные потери: из 130 тысяч до Вильны дошли 27 тысяч.
Во-вторых, русский климат — это не военная тайна. Если германское командование не озаботилось заготовить зимнее обмундирование для войск и зимние ГСМ для техники, винить оно должно было только себя, а вовсе не Генерала Мороза.
Впрочем, немецкие генералы винили не только климат, но и огрехи гитлеровского командования. Начав войну, вермахт продвигался по трем расходящимся направлениям: на север (Ленинград), на юг (Украина и Кавказ) и прямо на восток, то есть на Москву. Причем Гитлер никак не мог определиться, какое направление считать главным. На первоначальной стадии войны, когда все преимущества были у опытного и дисциплинированного вермахта, удар растопыренной пятерней не был столь губителен для немца — сил хватало на все направления. Но как только их стало не хватать, сразу сказался этот принципиальный просчет.
Оборона Москвы. Советские зенитчики на крыше гостиницы Москва - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 11:55
Битва за Москву, которая изменила ход войны
Как бы то ни было, в эти самые дни декабря 1941 года вермахт понес первое серьезное поражение за всю историю существования. И не только под Москвой, где немец был отброшен на 150-200 километров от столицы. Что, правда, не так уж и много. В Москве имел хождение стишок:
"Жил-был у бабушки серенький козлик,
Сказка-то сказкой, а немцы-то — возле".
Но еще было контрнаступление под Тихвином, не позволившее немцу охватить Ленинград уже совсем непроницаемым двойным кольцом блокады. Страдания ленинградцев все равно были ужасны, смертность от голода достигла пика в феврале 1942 года, но город выстоял.
И было контрнаступление на юге. Удалось отбить Ростов-на-Дону, сделана попытка вернуть Восточный Крым (морские десанты в Судаке, Коктебеле, Феодосии и Керчи).
На несколько зимних месяцев инициатива перешла в руки Красной армии, что также значило много. До тех пор ею монопольно владел вермахт.
Но перелом в войне, о котором уже мечтали быстроумные головы (в том числе, похоже, и быстроумная голова товарища Сталина), не состоялся. Впереди были страшное лето 1942-го, катастрофа Южного фронта и немец под Сталинградом. Враг еще был очень силен.
И все же тогда в белоснежных полях под Москвой впервые забрезжил отдаленный свет Победы. Мрак еще не ушел, но чуть-чуть рассеялся.
Немецкие солдаты во время газовой атаки - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
6 февраля 2020, 19:1275 лет Великой Победы
Ветеран рассказал о Битве за Москву в Великую Отечественную войну
 
ОбществоАвторыСССРТихвинВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛенинградСовинформбюроКерчьБез срока давностиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Диетолог рассказала, кому опасно есть бананы
02:42СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации
02:20В ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала, кому опасно есть бананыСМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организацииВ ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц