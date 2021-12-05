https://ria.ru/20211205/volontery-1762268929.html
Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера
Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера - РИА Новости, 05.12.2021
Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера
Президент РФ Владимир Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера, отметив, что этот праздник свидетельствует о том, что эта работа высоко оценивается. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:17
2021-12-05T17:17
2021-12-05T17:30
общество
владимир путин
россия
"мы вместе" (премия)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера, отметив, что этот праздник свидетельствует о том, что эта работа высоко оценивается."С удовольствием поздравляю вас с Днем волонтера. Этот праздник отмечается в нашей стране в первый раз, свидетельствует о том, что ваша деятельность, ваша работа на благо общества, конкретных людей, она высоко оценивается в нашей стране", - сказал он, выступая на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.Президент отметил, что стране очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим.
https://ria.ru/20211202/vygoranie-1761857976.html
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общество, владимир путин, россия, "мы вместе" (премия)
17:17 05.12.2021 (обновлено: 17:30 05.12.2021)
Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера
Президент Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера