https://ria.ru/20211205/volontery-1762268929.html

Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера

Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера - РИА Новости, 05.12.2021

Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера

Президент РФ Владимир Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера, отметив, что этот праздник свидетельствует о том, что эта работа высоко оценивается. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T17:17

2021-12-05T17:17

2021-12-05T17:30

общество

владимир путин

россия

"мы вместе" (премия)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера, отметив, что этот праздник свидетельствует о том, что эта работа высоко оценивается."С удовольствием поздравляю вас с Днем волонтера. Этот праздник отмечается в нашей стране в первый раз, свидетельствует о том, что ваша деятельность, ваша работа на благо общества, конкретных людей, она высоко оценивается в нашей стране", - сказал он, выступая на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.Президент отметил, что стране очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим.

https://ria.ru/20211202/vygoranie-1761857976.html

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общество, владимир путин, россия, "мы вместе" (премия)