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Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера
Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера - РИА Новости, 05.12.2021
Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера
Президент РФ Владимир Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера, отметив, что этот праздник свидетельствует о том, что эта работа высоко оценивается. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:17
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общество
владимир путин
россия
"мы вместе" (премия)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера, отметив, что этот праздник свидетельствует о том, что эта работа высоко оценивается."С удовольствием поздравляю вас с Днем волонтера. Этот праздник отмечается в нашей стране в первый раз, свидетельствует о том, что ваша деятельность, ваша работа на благо общества, конкретных людей, она высоко оценивается в нашей стране", - сказал он, выступая на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.Президент отметил, что стране очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим.
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общество, владимир путин, россия, "мы вместе" (премия)
17:17 05.12.2021 (обновлено: 17:30 05.12.2021)
 
Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера

Президент Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил добровольцев с Днем волонтера, отметив, что этот праздник свидетельствует о том, что эта работа высоко оценивается.
"С удовольствием поздравляю вас с Днем волонтера. Этот праздник отмечается в нашей стране в первый раз, свидетельствует о том, что ваша деятельность, ваша работа на благо общества, конкретных людей, она высоко оценивается в нашей стране", - сказал он, выступая на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
Президент отметил, что стране очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим.
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ОбществоВладимир ПутинРоссия"Мы вместе" (премия)
 
 
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