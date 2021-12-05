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Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2021
Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
Половина взрослого населения Индии полностью привита от коронавируса, заявил министр здравоохранения Мансух Мандавия. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T23:46
2021-12-05T23:46
2021-12-05T23:46
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости. Половина взрослого населения Индии полностью привита от коронавируса, заявил министр здравоохранения Мансух Мандавия."Это момент большой гордости, поскольку более 50% населения, имеющего право на вакцинацию, в настоящее время полностью вакцинировано", - написал Мандвия в Twitter.В свою очередь министерство здравоохранения отметило, что правительство намерено ускорить темпы вакцинации и расширить её масштабы по всей стране.Индия является второй страной в мире, сообщившей, что сделала более 1 миллиарда прививок от коронавируса. По последним данным минздрава, всего в Индии было введено 1,27 миллиарда доз вакцины от COVID: хотя бы одну дозу получили более 799 миллионов человек, две – 477 миллионов человек.Вакцинация от коронавируса началась в Индии 16 января. Первыми вакцину получали медики и передовые работники, так в Индии называют тех, кто помогал врачам в борьбе с коронавирусом - сотрудников полиции и экстренных служб. Далее власти начали вакцинировать людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями, а с 1 мая возможность вакцинироваться получили все жители Индии старше 18 лет.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,6 миллиона, выздоровели более 34 миллионов, умерли более 473 тысяч.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вакцинация, twitter, индия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
Глава Минздрава Индии Мандавия: половина взрослого населения страны привита от COVID-19