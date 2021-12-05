https://ria.ru/20211205/vaktsina-1762249381.html

Саудовская Аравия разрешит въезд вакцинированным "Спутником V"

Саудовская Аравия разрешит въезд вакцинированным "Спутником V" - РИА Новости, 05.12.2021

Саудовская Аравия разрешит въезд вакцинированным "Спутником V"

Саудовская Аравия с начала 2022 года разрешит въезд вакцинированным "Спутником V" иностранцам при соблюдении нескольких условий. Такое решение приняли... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:19

2021-12-05T14:19

2021-12-05T17:17

распространение коронавируса

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саудовская аравия

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коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

медина

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Саудовская Аравия с начала 2022 года разрешит въезд вакцинированным "Спутником V" иностранцам при соблюдении нескольких условий. Такое решение приняли регулирующие органы королевства, сообщает РФПИ.Оно вошло в число 102 государств, доступных привитым именно этим препаратом для посещения."При въезде вакцинированные "Спутником V" лица должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест", — подчеркнул фонд.В пресс-релизе отмечается, что решение властей позволит верующим совершить паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.Препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, получил свидетельство Минздрава в августе 2020 года и стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.Сейчас "Спутник V" одобрен регуляторами 71 страны с общим населением четыре миллиарда человек, по числу регистраций он занимает второе место в мире. Данные как клинических испытаний, так и применения "Спутника V" в разных странах (Аргентине, Сан-Марино, Сербии, Венгрии, Бахрейне, Мексике, ОАЭ, Белоруссии) демонстрируют, что это одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса SARS-CoV-2.

https://ria.ru/20211124/voz-1760569356.html

https://ria.ru/20211204/voz-1762145287.html

саудовская аравия

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