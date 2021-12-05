https://ria.ru/20211205/ssora-1762250258.html

Назарбаев вспомнил о ссоре Горбачева и Ельцина после Беловежских соглашений

Назарбаев вспомнил о ссоре Горбачева и Ельцина после Беловежских соглашений - РИА Новости, 05.12.2021

Назарбаев вспомнил о ссоре Горбачева и Ельцина после Беловежских соглашений

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как стал свидетелем ссоры Михаила Горбачева и Бориса Ельцина вскоре после подписания Беловежских... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:26

2021-12-05T14:26

2021-12-05T14:26

казахстан

ссср

борис ельцин

михаил горбачев

нурсултан назарбаев

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как стал свидетелем ссоры Михаила Горбачева и Бориса Ельцина вскоре после подписания Беловежских соглашений о распаде СССР.В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня официального распада СССР.По словам Назарбаева, он отклонил приглашение Ельцина приехать в Беловежскую пущу и поставить свою подпись под документом, который констатировал распад Советского Союза. Вместо этого он прилетел в Москву и на следующий день после Беловежского заседания пришел на прием к Горбачеву."Утром я в назначенное время пришел, сидели, беседовали, через какое-то время заходит Ельцин. Конечно, Горбачев говорит: "Ну, что вы натворили? И что вы хотите? Значит, что будет с ядерным оружием? Что будет с едиными вооруженными силами?" Ельцин выскочил и говорит: "Вы что, допрос мне устраиваете?" – "Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте". – "Я не собираюсь вам отвечать", - пересказал Назарбаев состоявшийся диалог в фильме Наили Аскер-заде "30 лет без Союза", вышедшем на канале "Россия 1".По словам Назарбаева, Горбачев заявил Ельцину, что пока он остается президентом Советского Союза". "Он (Ельцин - ред.) с места встал, походил, походил, подошел к его креслу и говорит: "Да, пока - вы президент. А в этом, на этом кресле я буду сидеть". Потом началась перепалка, ругань, на высоких тонах", - рассказал экс-президент Казахстана.Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества независимых государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

https://ria.ru/20211205/sssr-1762244927.html

https://ria.ru/20211205/palazhchenko-1762244205.html

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казахстан, ссср, борис ельцин, михаил горбачев, нурсултан назарбаев