Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211205/ssora-1762250258.html
Назарбаев вспомнил о ссоре Горбачева и Ельцина после Беловежских соглашений
Назарбаев вспомнил о ссоре Горбачева и Ельцина после Беловежских соглашений - РИА Новости, 05.12.2021
Назарбаев вспомнил о ссоре Горбачева и Ельцина после Беловежских соглашений
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как стал свидетелем ссоры Михаила Горбачева и Бориса Ельцина вскоре после подписания Беловежских... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T14:26
2021-12-05T14:26
казахстан
ссср
борис ельцин
михаил горбачев
нурсултан назарбаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155210/65/1552106564_0:484:2049:1636_1920x0_80_0_0_2151ed52a44e24e77275abab7ac4d145.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как стал свидетелем ссоры Михаила Горбачева и Бориса Ельцина вскоре после подписания Беловежских соглашений о распаде СССР.В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня официального распада СССР.По словам Назарбаева, он отклонил приглашение Ельцина приехать в Беловежскую пущу и поставить свою подпись под документом, который констатировал распад Советского Союза. Вместо этого он прилетел в Москву и на следующий день после Беловежского заседания пришел на прием к Горбачеву."Утром я в назначенное время пришел, сидели, беседовали, через какое-то время заходит Ельцин. Конечно, Горбачев говорит: "Ну, что вы натворили? И что вы хотите? Значит, что будет с ядерным оружием? Что будет с едиными вооруженными силами?" Ельцин выскочил и говорит: "Вы что, допрос мне устраиваете?" – "Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте". – "Я не собираюсь вам отвечать", - пересказал Назарбаев состоявшийся диалог в фильме Наили Аскер-заде "30 лет без Союза", вышедшем на канале "Россия 1".По словам Назарбаева, Горбачев заявил Ельцину, что пока он остается президентом Советского Союза". "Он (Ельцин - ред.) с места встал, походил, походил, подошел к его креслу и говорит: "Да, пока - вы президент. А в этом, на этом кресле я буду сидеть". Потом началась перепалка, ругань, на высоких тонах", - рассказал экс-президент Казахстана.Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества независимых государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
https://ria.ru/20211205/sssr-1762244927.html
https://ria.ru/20211205/palazhchenko-1762244205.html
казахстан
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155210/65/1552106564_0:292:2049:1828_1920x0_80_0_0_7c6d20977205a3f71897c64106186007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, ссср, борис ельцин, михаил горбачев, нурсултан назарбаев
14:26 05.12.2021
 
Назарбаев вспомнил о ссоре Горбачева и Ельцина после Беловежских соглашений

Назарбаев вспомнил о ссоре Горбачева и Ельцина после подписания Беловежских соглашений

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкПрезидент СССР Михаил Сергеевич Горбачев и президент РФ Борис Николаевич Ельцин
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев и президент РФ Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как стал свидетелем ссоры Михаила Горбачева и Бориса Ельцина вскоре после подписания Беловежских соглашений о распаде СССР.
В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня официального распада СССР.
По словам Назарбаева, он отклонил приглашение Ельцина приехать в Беловежскую пущу и поставить свою подпись под документом, который констатировал распад Советского Союза. Вместо этого он прилетел в Москву и на следующий день после Беловежского заседания пришел на прием к Горбачеву.
"Утром я в назначенное время пришел, сидели, беседовали, через какое-то время заходит Ельцин. Конечно, Горбачев говорит: "Ну, что вы натворили? И что вы хотите? Значит, что будет с ядерным оружием? Что будет с едиными вооруженными силами?" Ельцин выскочил и говорит: "Вы что, допрос мне устраиваете?" – "Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте". – "Я не собираюсь вам отвечать", - пересказал Назарбаев состоявшийся диалог в фильме Наили Аскер-заде "30 лет без Союза", вышедшем на канале "Россия 1".
Руслан Хасбулатов - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
13:35
Хасбулатов назвал виновных в развале СССР
По словам Назарбаева, Горбачев заявил Ельцину, что пока он остается президентом Советского Союза". "Он (Ельцин - ред.) с места встал, походил, походил, подошел к его креслу и говорит: "Да, пока - вы президент. А в этом, на этом кресле я буду сидеть". Потом началась перепалка, ругань, на высоких тонах", - рассказал экс-президент Казахстана.
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества независимых государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Участники первомайского шествия сторонников КПРФ в День международной солидарности трудящихся - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
13:27
Минусов от распада СССР больше, чем плюсов, заявили в Горбачев-фонде
 
КазахстанСССРБорис ЕльцинМихаил ГорбачевНурсултан Назарбаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации
02:20В ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
22:52Врач назвал два опасных последствия низкого давления
Лента новостейМолния
СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организацииВ ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра БельцВрач назвал два опасных последствия низкого давления