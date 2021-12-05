https://ria.ru/20211205/razvedchik-1762243280.html

Очередной самолет-разведчик США заметили около Крыма

У берегов Крыма заметили американский самолет-разведчик - РИА Новости, 05.12.2021

Очередной самолет-разведчик США заметили около Крыма

Самолет американских ВВС OF 38th RS/55th WG, Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER79 совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T13:10

2021-12-05T13:10

2021-12-05T14:02

грузия

республика крым

тель-авив

москва

сергей шойгу

нато

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Самолет американских ВВС OF 38th RS/55th WG, Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER79 совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма, следует из данных сайта PlaneRadar.По сведениям ресурса, он взлетел с авиабазы Суда на острове Крит и после мониторинга границы отправился в сторону Армении и Азербайджана, а затем вошел в воздушное пространство Грузии.Накануне СМИ сообщили, что 3 декабря пассажирскому лайнеру, следовавшему по маршруту Тель-Авив — Москва, пришлось изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. В Росавиации эту информацию подтвердили. Указание о смене эшелона поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно.Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Так, накануне российские Су-27 и Су-30 поднялись в воздух, чтобы сопроводить разведывательные RC-135 и CL-600 "Артемис" и не допустить нарушения государственной границы.На активизацию стран НАТО вблизи российских рубежей в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.

https://ria.ru/20211204/samolet-1762214255.html

грузия

республика крым

тель-авив

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, республика крым, тель-авив, москва, сергей шойгу, нато, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия