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Очередной самолет-разведчик США заметили около Крыма
У берегов Крыма заметили американский самолет-разведчик - РИА Новости, 05.12.2021
Очередной самолет-разведчик США заметили около Крыма
Самолет американских ВВС OF 38th RS/55th WG, Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER79 совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T13:10
2021-12-05T14:02
грузия
республика крым
тель-авив
москва
сергей шойгу
нато
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Самолет американских ВВС OF 38th RS/55th WG, Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER79 совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма, следует из данных сайта PlaneRadar.По сведениям ресурса, он взлетел с авиабазы Суда на острове Крит и после мониторинга границы отправился в сторону Армении и Азербайджана, а затем вошел в воздушное пространство Грузии.Накануне СМИ сообщили, что 3 декабря пассажирскому лайнеру, следовавшему по маршруту Тель-Авив — Москва, пришлось изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. В Росавиации эту информацию подтвердили. Указание о смене эшелона поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно.Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Так, накануне российские Су-27 и Су-30 поднялись в воздух, чтобы сопроводить разведывательные RC-135 и CL-600 "Артемис" и не допустить нарушения государственной границы.На активизацию стран НАТО вблизи российских рубежей в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
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грузия
республика крым
тель-авив
москва
россия
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грузия, республика крым, тель-авив, москва, сергей шойгу, нато, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
13:10 05.12.2021 (обновлено: 14:02 05.12.2021)
 
У берегов Крыма заметили американский самолет-разведчик

PlaneRadar: самолет ВВС США совершил разведывательный полет над Черным морем

© Фото : United States Air ForceСамолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© Фото : United States Air Force
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Самолет американских ВВС OF 38th RS/55th WG, Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER79 совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма, следует из данных сайта PlaneRadar.
По сведениям ресурса, он взлетел с авиабазы Суда на острове Крит и после мониторинга границы отправился в сторону Армении и Азербайджана, а затем вошел в воздушное пространство Грузии.
Накануне СМИ сообщили, что 3 декабря пассажирскому лайнеру, следовавшему по маршруту Тель-Авив — Москва, пришлось изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. В Росавиации эту информацию подтвердили. Указание о смене эшелона поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно.
Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Так, накануне российские Су-27 и Су-30 поднялись в воздух, чтобы сопроводить разведывательные RC-135 и CL-600 "Артемис" и не допустить нарушения государственной границы.
На активизацию стран НАТО вблизи российских рубежей в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
Вчера, 22:51
Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером
 
ГрузияРеспублика КрымТель-АвивМоскваСергей ШойгуНАТОФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
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