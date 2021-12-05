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В Дагестане рассказали о водителе, "прокатившем" полицейского на капоте

В Дагестане рассказали о водителе, "прокатившем" полицейского на капоте - РИА Новости, 05.12.2021

В Дагестане рассказали о водителе, "прокатившем" полицейского на капоте

Водитель, сбивший полицейского в дагестанском Дербенте, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T20:44

2021-12-05T20:44

2021-12-05T23:55

происшествия

дербент

авто

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 5 дек — РИА Новости. Водитель, сбивший полицейского в дагестанском Дербенте, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.Ранее в соцсетях распространились ролики, на которых видно, как сотрудник правопорядка потребовал от автомобилиста остановить машину, однако тот проигнорировал требование. Он нажал на газ и "прокатил" полицейского на капоте."Разыскиваемый ранее 27-летний Башаратов Мехман Назим-Оглы, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти". — Прим. ред.), задержан и доставлен в отдел полиции Дербента", — заявили в пресс-службе.Как отметили в ведомстве, Башаратов употребил наркотическое вещество, а после "выпил пиво, что значительно усугубило его физическое состояние".По информации полиции, у задержанного нет водительских прав. Ранее его дважды привлекали за вождение в состоянии опьянения, у него также есть непогашенная условная судимость.

https://ria.ru/20211127/sobaka-1761058454.html

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происшествия, дербент, авто, республика дагестан, россия