Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211205/politseyskiy-1762291926.html
В Дагестане рассказали о водителе, "прокатившем" полицейского на капоте
В Дагестане рассказали о водителе, "прокатившем" полицейского на капоте - РИА Новости, 05.12.2021
В Дагестане рассказали о водителе, "прокатившем" полицейского на капоте
Водитель, сбивший полицейского в дагестанском Дербенте, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T20:44
2021-12-05T23:55
происшествия
дербент
авто
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 дек — РИА Новости. Водитель, сбивший полицейского в дагестанском Дербенте, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.Ранее в соцсетях распространились ролики, на которых видно, как сотрудник правопорядка потребовал от автомобилиста остановить машину, однако тот проигнорировал требование. Он нажал на газ и "прокатил" полицейского на капоте."Разыскиваемый ранее 27-летний Башаратов Мехман Назим-Оглы, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти". — Прим. ред.), задержан и доставлен в отдел полиции Дербента", — заявили в пресс-службе.Как отметили в ведомстве, Башаратов употребил наркотическое вещество, а после "выпил пиво, что значительно усугубило его физическое состояние".По информации полиции, у задержанного нет водительских прав. Ранее его дважды привлекали за вождение в состоянии опьянения, у него также есть непогашенная условная судимость.
https://ria.ru/20211127/sobaka-1761058454.html
дербент
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дербент, авто, республика дагестан, россия
20:44 05.12.2021 (обновлено: 23:55 05.12.2021)
 
В Дагестане рассказали о водителе, "прокатившем" полицейского на капоте

В МВД раскрыли подробности о ЧП с водителем, "прокатившем" полицейского на капоте в Дагестане

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 дек — РИА Новости. Водитель, сбивший полицейского в дагестанском Дербенте, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
Ранее в соцсетях распространились ролики, на которых видно, как сотрудник правопорядка потребовал от автомобилиста остановить машину, однако тот проигнорировал требование. Он нажал на газ и "прокатил" полицейского на капоте.
"Разыскиваемый ранее 27-летний Башаратов Мехман Назим-Оглы, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти". — Прим. ред.), задержан и доставлен в отдел полиции Дербента", — заявили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, Башаратов употребил наркотическое вещество, а после "выпил пиво, что значительно усугубило его физическое состояние".
По информации полиции, у задержанного нет водительских прав. Ранее его дважды привлекали за вождение в состоянии опьянения, у него также есть непогашенная условная судимость.
Телефоны в дежурной части ОВД - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 18:47
В Ростове-на-Дону мужчина натравил собаку на полицейских
 
ПроисшествияДербентАвтоРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В ВОЗ заявили об отсутствии смертей от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
22:52Врач назвал два опасных последствия низкого давления
22:46Министр обороны и главнокомандующий ВС Украины посетили позиции в Донбассе
Лента новостейМолния
В ВОЗ заявили об отсутствии смертей от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра БельцВрач назвал два опасных последствия низкого давленияМинистр обороны и главнокомандующий ВС Украины посетили позиции в Донбассе