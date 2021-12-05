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Туризм
https://ria.ru/20211205/otdykh-1761856718.html
Российские туристы рассказали, куда хотят поехать в 2022 году
Российские туристы рассказали, куда хотят поехать в 2022 году - РИА Новости, 05.12.2021
Российские туристы рассказали, куда хотят поехать в 2022 году
Эксперты узнали у россиян, в каких городах и странах они хотят побывать в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T03:52
2021-12-05T03:52
туризм
отдых
калининград
санкт-петербург
сша
италия
иркутск
турция
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Эксперты узнали у россиян, в каких городах и странах они хотят побывать в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Большинство респондентов — 85 процентов — мечтают чаще ездить за рубеж, следует из результатов опроса, участие в котором приняло 3620 человек. Среди самых популярных стран — Италия, Турция и США.Что касается российских направлений, то рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Калининград и Иркутск (в частности, Байкал). Путешествовать внутри страны планируют 15 процентов опрошенных.При этом у россиян пока еще нет четкого понимания, куда и когда они отправятся. Уже приобрели билеты для отпуска в следующем году только 17 процентов, а забронировали отель — 13, отмечают в пресс-службе.Что касается транспорта, в качестве предпочтительного участники опроса выбрали самолет. На втором месте — автомобиль, а на третьем — автобус.
https://ria.ru/20211202/tunis-1761791045.html
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санкт-петербург
сша
италия
иркутск
турция
байкал
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РИА Новости
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отдых, калининград, санкт-петербург, сша, италия, иркутск, турция, байкал, новости - туризм, туристы, туризм
03:52 05.12.2021
 
Российские туристы рассказали, куда хотят поехать в 2022 году

Опрос: 85 процентов россиян мечтают чаще ездить за рубеж

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского
Девушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Эксперты узнали у россиян, в каких городах и странах они хотят побывать в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.
Большинство респондентов — 85 процентов — мечтают чаще ездить за рубеж, следует из результатов опроса, участие в котором приняло 3620 человек. Среди самых популярных стран — Италия, Турция и США.
Что касается российских направлений, то рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Калининград и Иркутск (в частности, Байкал). Путешествовать внутри страны планируют 15 процентов опрошенных.
При этом у россиян пока еще нет четкого понимания, куда и когда они отправятся. Уже приобрели билеты для отпуска в следующем году только 17 процентов, а забронировали отель — 13, отмечают в пресс-службе.
Что касается транспорта, в качестве предпочтительного участники опроса выбрали самолет. На втором месте — автомобиль, а на третьем — автобус.
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