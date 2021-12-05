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В Эстонии заподозрили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Эстонии заподозрили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 05.12.2021

В Эстонии заподозрили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Эстонии зафиксированы два положительных результата теста на коронавирус, в случае которых речь может идти о штамме "омикрон", в первом случае человек прибыл в РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T20:48

2021-12-05T20:48

2021-12-05T20:48

распространение коронавируса

в мире

эстония

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. В Эстонии зафиксированы два положительных результата теста на коронавирус, в случае которых речь может идти о штамме "омикрон", в первом случае человек прибыл в Эстонию из Дубая, во втором - из ЮАР с пересадкой во Франкфурте, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского департамента здоровья.У пассажиров выявили присущую штамму "омикрон" мутацию s-гена, но для того, чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют, отмечает департамент."Пассажир из ЮАР прибыл в Эстонию в среду через Франкфурт, симптомы коронавируса появились через день. Сделанный в пятницу тест ПЦР дал положительный результат. Пассажир из Дубая прибыл в Эстонию в четверг, в день прибытия у пассажира появились легкие симптомы, сделанный в пятницу тест ПЦР дал положительный результат. Оба пассажира находятся в самоизоляции дома", - говорится в сообщении.Департамент здоровья напоминает, что по прибытии из стран с риском "омикрон"-штамма (ЮАР, Ботсваны, Малави, Лесото, Свазиленда, Намибии, Мозамбика, Зимбабве, Египта и Турции) все, в том числе дети, должны сразу же делать тест ПЦР.

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в мире, эстония, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса