https://ria.ru/20211205/omikron-1762292131.html
В Эстонии заподозрили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Эстонии заподозрили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 05.12.2021
В Эстонии заподозрили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Эстонии зафиксированы два положительных результата теста на коронавирус, в случае которых речь может идти о штамме "омикрон", в первом случае человек прибыл в РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T20:48
2021-12-05T20:48
2021-12-05T20:48
распространение коронавируса
в мире
эстония
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_936e3f7987aef7e8132ff84976c5d611.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. В Эстонии зафиксированы два положительных результата теста на коронавирус, в случае которых речь может идти о штамме "омикрон", в первом случае человек прибыл в Эстонию из Дубая, во втором - из ЮАР с пересадкой во Франкфурте, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского департамента здоровья.У пассажиров выявили присущую штамму "омикрон" мутацию s-гена, но для того, чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют, отмечает департамент."Пассажир из ЮАР прибыл в Эстонию в среду через Франкфурт, симптомы коронавируса появились через день. Сделанный в пятницу тест ПЦР дал положительный результат. Пассажир из Дубая прибыл в Эстонию в четверг, в день прибытия у пассажира появились легкие симптомы, сделанный в пятницу тест ПЦР дал положительный результат. Оба пассажира находятся в самоизоляции дома", - говорится в сообщении.Департамент здоровья напоминает, что по прибытии из стран с риском "омикрон"-штамма (ЮАР, Ботсваны, Малави, Лесото, Свазиленда, Намибии, Мозамбика, Зимбабве, Египта и Турции) все, в том числе дети, должны сразу же делать тест ПЦР.
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b41ca5ee06f31b2913567703ee3aa2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Эстонии заподозрили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Эстонии выявили двух человек с подозрением на омикрон-штамм коронавируса