20:00 05.12.2021 (обновлено: 23:04 05.12.2021)
Путин заявил, что польские пограничники добавляют в воду гербициды
Президент Путин: польские пограничники добавляют в воду гербициды при разгоне мигрантов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал главу федерации Красного креста Франческо Рокка обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами, отметив, что они добавляют в воду, которой поливают мигрантов, гербициды.
"Но нужно, наверное, соответствующим образом и самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе, и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польши. Ну нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды, с тем, чтобы вызывать там ожоги и другие тяжелые последствия у этих мигрантов, в том числе, у женщин и малолетних детей", - сказал он на встрече с главой Международной федерации общества "Красного креста и Красного полумесяца".
Путин подчеркнул, что "это совсем уже никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами".
"Сколько там людей уже на границе погибло. Похоронено там уже. Там же хоронят-то чуть ли не каждый день. Ну это просто беда. На это тоже нужно обращать внимание", - заявил Путин.
Он добавил, что сам он в своих контактах с европейскими коллегами всегда обращает на это внимание.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. В субботу посол Ирака в РФ и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись на родину на эвакуационных рейсах.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую