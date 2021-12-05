https://ria.ru/20211205/migranty-1762287438.html

Путин заявил, что польские пограничники добавляют в воду гербициды

Путин заявил, что польские пограничники добавляют в воду гербициды - РИА Новости, 05.12.2021

Путин заявил, что польские пограничники добавляют в воду гербициды

Президент России Владимир Путин призвал главу федерации Красного креста Франческо Рокка обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами, отметив,... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T20:00

2021-12-05T20:00

2021-12-05T23:04

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владимир путин

красный крест

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал главу федерации Красного креста Франческо Рокка обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами, отметив, что они добавляют в воду, которой поливают мигрантов, гербициды."Но нужно, наверное, соответствующим образом и самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе, и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польши. Ну нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды, с тем, чтобы вызывать там ожоги и другие тяжелые последствия у этих мигрантов, в том числе, у женщин и малолетних детей", - сказал он на встрече с главой Международной федерации общества "Красного креста и Красного полумесяца".Путин подчеркнул, что "это совсем уже никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами"."Сколько там людей уже на границе погибло. Похоронено там уже. Там же хоронят-то чуть ли не каждый день. Ну это просто беда. На это тоже нужно обращать внимание", - заявил Путин.Он добавил, что сам он в своих контактах с европейскими коллегами всегда обращает на это внимание.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. В субботу посол Ирака в РФ и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись на родину на эвакуационных рейсах.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую

https://ria.ru/20211205/belorussiya-1762285184.html

https://ria.ru/20211205/sukhogruz-1762281209.html

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"Нельзя же их поливать пестицидами"– Путин о действиях Польши в адрес мигрантов Путин на встрече с главой МККК обсудил ситуацию на польско-белорусской границе. 2021-12-05T20:00 true PT0M36S

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