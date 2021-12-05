https://ria.ru/20211205/matvienko-1762248484.html

Матвиенко попросила Бахрейн ускорить работу по договору о безвизовом режиме

Матвиенко попросила Бахрейн ускорить работу по договору о безвизовом режиме - РИА Новости, 05.12.2021

Матвиенко попросила Бахрейн ускорить работу по договору о безвизовом режиме

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Бахрейне с официальным визитом, обратилась к главе Консультативного совета страны Али Бен Салеху... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:05

2021-12-05T14:05

2021-12-05T14:05

политика

бахрейн

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Бахрейне с официальным визитом, обратилась к главе Консультативного совета страны Али Бен Салеху Ас-Салеху с просьбой взять на контроль согласование российско-бахрейнского межправсоглашения о безвизовом режиме для граждан обеих стран."Проект межправсоглашения, который с января прошлого года находится на рассмотрении министерства иностранных дел, предусматривает введение безвизовых поездок для граждан наших стран по общегражданским паспортам. Я бы просила вас взять этот вопрос на контроль, чтобы как можно скорее этот проект был согласован и представлен на подписание", - сказала Матвиенко на встрече с Ас-Салехом.Матвиенко подчеркнула, что Россия имеет подобный безвизовый режим с более чем 100 государствами. "Мне кажется, в нем должны быть заинтересованы и Бахрейн, и Россия, особенно после пандемии. Это существенно увеличит количество туристов как в Бахрейн, так и в Россию, разовьёт деловые связи, культурный обмен и упростит возможность нашим гражданам посещать друг друга, дружить, общаться, развивать сотрудничество", - подчеркнула спикер.

https://ria.ru/20210408/chernogoriya-1727434264.html

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политика, бахрейн, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия