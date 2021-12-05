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Матвиенко попросила Бахрейн ускорить работу по договору о безвизовом режиме
Матвиенко попросила Бахрейн ускорить работу по договору о безвизовом режиме - РИА Новости, 05.12.2021
Матвиенко попросила Бахрейн ускорить работу по договору о безвизовом режиме
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Бахрейне с официальным визитом, обратилась к главе Консультативного совета страны Али Бен Салеху... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T14:05
2021-12-05T14:05
политика
бахрейн
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Бахрейне с официальным визитом, обратилась к главе Консультативного совета страны Али Бен Салеху Ас-Салеху с просьбой взять на контроль согласование российско-бахрейнского межправсоглашения о безвизовом режиме для граждан обеих стран."Проект межправсоглашения, который с января прошлого года находится на рассмотрении министерства иностранных дел, предусматривает введение безвизовых поездок для граждан наших стран по общегражданским паспортам. Я бы просила вас взять этот вопрос на контроль, чтобы как можно скорее этот проект был согласован и представлен на подписание", - сказала Матвиенко на встрече с Ас-Салехом.Матвиенко подчеркнула, что Россия имеет подобный безвизовый режим с более чем 100 государствами. "Мне кажется, в нем должны быть заинтересованы и Бахрейн, и Россия, особенно после пандемии. Это существенно увеличит количество туристов как в Бахрейн, так и в Россию, разовьёт деловые связи, культурный обмен и упростит возможность нашим гражданам посещать друг друга, дружить, общаться, развивать сотрудничество", - подчеркнула спикер.
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политика, бахрейн, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
14:05 05.12.2021
 
Матвиенко попросила Бахрейн ускорить работу по договору о безвизовом режиме

Спикер Совфеда Матвиенко попросила Бахрейн ускорить работу по договору о безвизовом режиме

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Бахрейне с официальным визитом, обратилась к главе Консультативного совета страны Али Бен Салеху Ас-Салеху с просьбой взять на контроль согласование российско-бахрейнского межправсоглашения о безвизовом режиме для граждан обеих стран.
"Проект межправсоглашения, который с января прошлого года находится на рассмотрении министерства иностранных дел, предусматривает введение безвизовых поездок для граждан наших стран по общегражданским паспортам. Я бы просила вас взять этот вопрос на контроль, чтобы как можно скорее этот проект был согласован и представлен на подписание", - сказала Матвиенко на встрече с Ас-Салехом.
Матвиенко подчеркнула, что Россия имеет подобный безвизовый режим с более чем 100 государствами. "Мне кажется, в нем должны быть заинтересованы и Бахрейн, и Россия, особенно после пандемии. Это существенно увеличит количество туристов как в Бахрейн, так и в Россию, разовьёт деловые связи, культурный обмен и упростит возможность нашим гражданам посещать друг друга, дружить, общаться, развивать сотрудничество", - подчеркнула спикер.
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ПолитикаБахрейнСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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