https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762134296.html
Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса
Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса - РИА Новости, 05.12.2021
Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса
В России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Придет ли новая волна COVID-19 и какой она может быть, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T02:15
2021-12-05T02:15
2021-12-05T02:15
распространение коронавируса
общество
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николай крючков
здоровье
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Придет ли новая волна COVID-19 и какой она может быть, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снизилось, и опасаться новой вспышки заболеваемости COVID-19 в декабре или начале января не стоит, считает он.По его мнению, следующий подъем заболеваемости может начаться в конце января."Далее, с учетом линии "омикрон", которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом", — прогнозирует Крючков.В отличие от осенней волны COVID-19, следующий всплеск распространения коронавирусной инфекции может быть вызван штаммом "омикрон", полагает иммунолог."То, что мы видим в ЮАР, свидетельствует об очень быстром вытеснении "дельты" "омикроном". Поэтому высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца "омикрон" вытеснит "дельту" (в России. — Прим. ред.) и будет доминировать ", — сказал Крючков.Подготовиться к появлению нового штамма лучше заранее. По словам иммунолога, стоит воспользоваться периодом между волнами COVID-19 для вакцинации или ревакцинации."Сейчас отличный период, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться. Как раз спад заболеваемости, и есть время, чтобы специфический иммунитет заработал до начала очередной волны", — пояснил Крючков.Он посоветовал россиянам соблюдать и другие индивидуальные меры предосторожности."Важно соблюдать индивидуальный противоэпидемический режим: это ношение масок в закрытых помещениях, особенно в общественном транспорте. Лучше не пользоваться транспортом в час пик и соблюдать социальную дистанцию в три и более метра там, где это возможно. Все это в совокупности с вакцинацией дает очень хороший эффект, помогает избежать заражения", — подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20211201/omikron-1761571855.html
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общество, юар, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса
Иммунолог Крючков: к февралю может произойти повышение заболеваемости COVID-19 в России
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
В России
наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Придет ли новая волна COVID-19 и какой она может быть, рассказал в интервью радио Sputnik
гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков
.
Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снизилось, и опасаться новой вспышки заболеваемости COVID-19 в декабре или начале января не стоит, считает он.
"В последние недели идет заметный спад эпидемического процесса по всей стране. Думаю, будет ниже тридцати тысяч (случаев заражения в сутки. — Прим. ред.), но останется выше двадцати пяти тысяч в условный период между волнами инфекции. В декабре, судя по всему, всплеска заболеваемости ждать не стоит, далее будет период праздников, которые имеют умеренно положительный противоэпидемический эффект", — сказал иммунолог.
По его мнению, следующий подъем заболеваемости может начаться в конце января.
"Далее, с учетом линии "омикрон", которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом", — прогнозирует Крючков.
В отличие от осенней волны COVID-19, следующий всплеск распространения коронавирусной инфекции может быть вызван штаммом "омикрон", полагает иммунолог.
"То, что мы видим в ЮАР
, свидетельствует об очень быстром вытеснении "дельты" "омикроном". Поэтому высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца "омикрон" вытеснит "дельту" (в России. — Прим. ред.) и будет доминировать ", — сказал Крючков.
Подготовиться к появлению нового штамма лучше заранее. По словам иммунолога, стоит воспользоваться периодом между волнами COVID-19 для вакцинации или ревакцинации.
"Сейчас отличный период, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться. Как раз спад заболеваемости, и есть время, чтобы специфический иммунитет заработал до начала очередной волны", — пояснил Крючков.
Он посоветовал россиянам соблюдать и другие индивидуальные меры предосторожности.
"Важно соблюдать индивидуальный противоэпидемический режим: это ношение масок в закрытых помещениях, особенно в общественном транспорте. Лучше не пользоваться транспортом в час пик и соблюдать социальную дистанцию в три и более метра там, где это возможно. Все это в совокупности с вакцинацией дает очень хороший эффект, помогает избежать заражения", — подчеркнул Крючков.