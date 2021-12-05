Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762134296.html
Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса
Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса - РИА Новости, 05.12.2021
Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса
В России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Придет ли новая волна COVID-19 и какой она может быть, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T02:15
2021-12-05T02:15
распространение коронавируса
общество
юар
николай крючков
здоровье
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752794602_0:139:2189:1370_1920x0_80_0_0_c8e3ad136a83bf5b5c10cdf618a87ab8.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Придет ли новая волна COVID-19 и какой она может быть, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снизилось, и опасаться новой вспышки заболеваемости COVID-19 в декабре или начале января не стоит, считает он.По его мнению, следующий подъем заболеваемости может начаться в конце января."Далее, с учетом линии "омикрон", которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом", — прогнозирует Крючков.В отличие от осенней волны COVID-19, следующий всплеск распространения коронавирусной инфекции может быть вызван штаммом "омикрон", полагает иммунолог."То, что мы видим в ЮАР, свидетельствует об очень быстром вытеснении "дельты" "омикроном". Поэтому высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца "омикрон" вытеснит "дельту" (в России. — Прим. ред.) и будет доминировать ", — сказал Крючков.Подготовиться к появлению нового штамма лучше заранее. По словам иммунолога, стоит воспользоваться периодом между волнами COVID-19 для вакцинации или ревакцинации."Сейчас отличный период, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться. Как раз спад заболеваемости, и есть время, чтобы специфический иммунитет заработал до начала очередной волны", — пояснил Крючков.Он посоветовал россиянам соблюдать и другие индивидуальные меры предосторожности."Важно соблюдать индивидуальный противоэпидемический режим: это ношение масок в закрытых помещениях, особенно в общественном транспорте. Лучше не пользоваться транспортом в час пик и соблюдать социальную дистанцию в три и более метра там, где это возможно. Все это в совокупности с вакцинацией дает очень хороший эффект, помогает избежать заражения", — подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20211201/omikron-1761571855.html
https://ria.ru/20211130/zaschita-1761377410.html
https://ria.ru/20211128/shtamm-1761175203.html
юар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752794602_45:0:2189:1608_1920x0_80_0_0_2c864943c6732254c7041b77d35ccbfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юар, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
02:15 05.12.2021
 
Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса

Иммунолог Крючков: к февралю может произойти повышение заболеваемости COVID-19 в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Придет ли новая волна COVID-19 и какой она может быть, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снизилось, и опасаться новой вспышки заболеваемости COVID-19 в декабре или начале января не стоит, считает он.
"В последние недели идет заметный спад эпидемического процесса по всей стране. Думаю, будет ниже тридцати тысяч (случаев заражения в сутки. — Прим. ред.), но останется выше двадцати пяти тысяч в условный период между волнами инфекции. В декабре, судя по всему, всплеска заболеваемости ждать не стоит, далее будет период праздников, которые имеют умеренно положительный противоэпидемический эффект", — сказал иммунолог.
По его мнению, следующий подъем заболеваемости может начаться в конце января.
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 07:21Распространение коронавируса
Названы новые симптомы штамма омикрон
"Далее, с учетом линии "омикрон", которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом", — прогнозирует Крючков.
В отличие от осенней волны COVID-19, следующий всплеск распространения коронавирусной инфекции может быть вызван штаммом "омикрон", полагает иммунолог.
"То, что мы видим в ЮАР, свидетельствует об очень быстром вытеснении "дельты" "омикроном". Поэтому высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца "омикрон" вытеснит "дельту" (в России. — Прим. ред.) и будет доминировать ", — сказал Крючков.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 06:06Распространение коронавируса
Мясников назвал единственный способ защиты от штамма "омикрон"
Подготовиться к появлению нового штамма лучше заранее. По словам иммунолога, стоит воспользоваться периодом между волнами COVID-19 для вакцинации или ревакцинации.
"Сейчас отличный период, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться. Как раз спад заболеваемости, и есть время, чтобы специфический иммунитет заработал до начала очередной волны", — пояснил Крючков.
Он посоветовал россиянам соблюдать и другие индивидуальные меры предосторожности.
"Важно соблюдать индивидуальный противоэпидемический режим: это ношение масок в закрытых помещениях, особенно в общественном транспорте. Лучше не пользоваться транспортом в час пик и соблюдать социальную дистанцию в три и более метра там, где это возможно. Все это в совокупности с вакцинацией дает очень хороший эффект, помогает избежать заражения", — подчеркнул Крючков.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 20:56Распространение коронавируса
ВОЗ: пока недостаточно данных о том, что "омикрон" опаснее "дельты"
 
Распространение коронавирусаОбществоЮАРНиколай КрючковЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Эксперт назвала нестандартный набор продуктов для повышения гемоглобина
02:18Вирусолог озвучил условие для введения локдауна в январе
02:15Эксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсинов
02:15Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса
01:42Порошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против России
01:25Историк рассказал, как операция "Трест" спасла Россию сто лет назад
01:17США назвали способ избежать "катастрофического насилия" на Украине
01:15Эксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи авто
01:06Глава Пентагона заявил о готовности США помочь Украине
00:56Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и Байдена
23:58В Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО
23:54Создатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с Россией
23:47В Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машины
23:40Пентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
22:53Трое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИ
22:51Росавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером
22:46Пожилой немец спас самолет от падения необычным способом
22:36Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ
22:34Российский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо
22:22Аэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — Москва
Лента новостейМолния
Эксперт назвала нестандартный набор продуктов для повышения гемоглобинаВирусолог озвучил условие для введения локдауна в январеЭксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсиновИммунолог назвал сроки новой волны коронавирусаПорошенко призвал Запад ввести "адские санкции" против РоссииИсторик рассказал, как операция "Трест" спасла Россию сто лет назадСША назвали способ избежать "катастрофического насилия" на УкраинеЭксперт рассказал, кому можно не платить налог с продажи автоГлава Пентагона заявил о готовности США помочь УкраинеБелый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы Путина и БайденаВ Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТОСоздатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с РоссиейВ Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машиныПентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал ТайваняТрое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИРосавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнеромПожилой немец спас самолет от падения необычным способомПолиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦРоссийский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым ДжоАэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — Москва