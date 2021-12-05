https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762134296.html

Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса

Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса - РИА Новости, 05.12.2021

Иммунолог назвал сроки новой волны коронавируса

В России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Придет ли новая волна COVID-19 и какой она может быть, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T02:15

2021-12-05T02:15

2021-12-05T02:15

распространение коронавируса

общество

юар

николай крючков

здоровье

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Придет ли новая волна COVID-19 и какой она может быть, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снизилось, и опасаться новой вспышки заболеваемости COVID-19 в декабре или начале января не стоит, считает он.По его мнению, следующий подъем заболеваемости может начаться в конце января."Далее, с учетом линии "омикрон", которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом", — прогнозирует Крючков.В отличие от осенней волны COVID-19, следующий всплеск распространения коронавирусной инфекции может быть вызван штаммом "омикрон", полагает иммунолог."То, что мы видим в ЮАР, свидетельствует об очень быстром вытеснении "дельты" "омикроном". Поэтому высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца "омикрон" вытеснит "дельту" (в России. — Прим. ред.) и будет доминировать ", — сказал Крючков.Подготовиться к появлению нового штамма лучше заранее. По словам иммунолога, стоит воспользоваться периодом между волнами COVID-19 для вакцинации или ревакцинации."Сейчас отличный период, чтобы вакцинироваться или ревакцинироваться. Как раз спад заболеваемости, и есть время, чтобы специфический иммунитет заработал до начала очередной волны", — пояснил Крючков.Он посоветовал россиянам соблюдать и другие индивидуальные меры предосторожности."Важно соблюдать индивидуальный противоэпидемический режим: это ношение масок в закрытых помещениях, особенно в общественном транспорте. Лучше не пользоваться транспортом в час пик и соблюдать социальную дистанцию в три и более метра там, где это возможно. Все это в совокупности с вакцинацией дает очень хороший эффект, помогает избежать заражения", — подчеркнул Крючков.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761571855.html

https://ria.ru/20211130/zaschita-1761377410.html

https://ria.ru/20211128/shtamm-1761175203.html

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общество, юар, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса