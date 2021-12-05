https://ria.ru/20211205/granitsa-1762287918.html

Путин призвал деполитизировать ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Путин призвал деполитизировать ситуацию на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 05.12.2021

Путин призвал деполитизировать ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии имеет место быть, но нельзя ее политизировать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T20:04

2021-12-05T20:04

2021-12-05T20:04

белоруссия

франция

великобритания

польша

владимир путин

международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии имеет место быть, но нельзя ее политизировать, заявил президент России Владимир Путин."Что касается ситуации на белорусско-полькой границе, да, она имеет место быть. Но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц… Деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать", - сказал президент на встрече с главой Международной федерации общества Красного креста и Красного полумесяца.Путин отметил, что в Белоруссии находятся около 5 тысяч мигрантов, а через Италию 54 тысячи прошло в этом году."А разве мы не видим сейчас кризиса на границе между Францией и Великобританией и взаимные претензии между этими государствами?" - добавил глава РФ.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. В субботу посол Ирака в РФ и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись на родину на эвакуационных рейсах.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211205/belorussiya-1762263302.html

https://ria.ru/20211125/migranty-1760693398.html

белоруссия

франция

великобритания

польша

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белоруссия, франция, великобритания, польша, владимир путин, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии