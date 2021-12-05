https://ria.ru/20211205/georadar-1762299606.html

В Ейске на Кубани поисковики ищут останки убитых нацистами детей-сирот

В Ейске на Кубани поисковики ищут останки убитых нацистами детей-сирот - РИА Новости, 05.12.2021

В Ейске на Кубани поисковики ищут останки убитых нацистами детей-сирот

Поисковики и историки, ищущие в кубанском Ейске место первоначального захоронения зверски уничтоженных в октябре 1942 года нацистами 214 инвалидов из числа... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T22:26

2021-12-05T22:26

2021-12-05T22:29

общество

краснодарский край

ейск

ейский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

александр карелин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729959089_0:142:960:682_1920x0_80_0_0_77b13b78c4d19820b5bcca8eedc99b65.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Поисковики и историки, ищущие в кубанском Ейске место первоначального захоронения зверски уничтоженных в октябре 1942 года нацистами 214 инвалидов из числа воспитанников местного детского дома, хотят применить георадары, чтобы найти эту могилу, рассказала РИА Новости заместитель директора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.В 1943 году удалось найти и перезахоронить часть останков убитых детей, но около 170 ребят остались лежать на первоначальном месте захоронения, сказала Сидоренко в кулуарах всероссийского семинара "Без срока давности", собравшего в Москве в Музее Победы участников одноименного федерального проекта со всей страны."Наша цель - найти это место", - подчеркнула Сидоренко. Данные, которые были получены в том числе при рассекречивании архивных документов о том преступлении нацистов, не могут достоверно указать, где находится эта могила. Однако достоверно известно, что гитлеровцы увозили обреченных на смерть детей по грунтовой дороге, которая сохранилась по сей день, отметила собеседница агентства."И мы знаем контур, где будут идти наши поиски. Это два больших поля, между которыми проходит балка. В ней располагался тот ров, в который фашисты сбросили детей. Теперь это локальная яма размером три на четыре, и эту яму нам предстоит найти", - сказала Сидоренко.Но это место после войны неоднократно спахивалось, что сильно осложняет поиски, поэтому надо применить современное оборудование, пояснила она.Поисковики уже обговорили, какой техникой необходимо воспользоваться. "Мы планируем приобщить к нашим поискам георадары, которые нам, возможно, смогут "показать" пустоты в земле. Мы на них рассчитываем и надеемся", - заявила замдиректора историко-краеведческого музея.Помощь готовы оказать и местные меценаты, добавила она. "Мы не теряем надежды на то, что найдем останки детей на месте их первоначального захоронения и сможем их перезахоронить к тем, кто уже покоится на нашем городском кладбище", - отметила Сидоренко.Ранее она говорила РИА Новости, что чудовищное преступление, совершенное гитлеровцами 9-10 октября 1942 года, можно считать самой страшной страницей военных лет в истории Ейска.В октябре 2019 года Управление ФСБ по Краснодарскому краю рассекретило документы, которые раскрывали трагические детали гибели воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости опубликовали серию материалов, рассказывающих об этом зверском преступлении нацистов. Из актов об исследовании братских могил и эксгумированных тел удалось узнать их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. СК России возбудил уголовное дело по статье "геноцид".Ранее в Фонде Александра Карелина рассказали РИА Новости, что после работы с рассекреченными ФСБ документами удалось найти выжившего – Климентия Тена, во время трагедии он находился на сельхозработах в поле. Его фотографии в августе нынешнего года были переданы Ейскому историко-краеведческому музею.В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом – около 300 детей-инвалидов и воспитателей. В конце лета 1942 года город оккупировали гитлеровцы, 9-10 октября того же года гитлеровцы умертвили 214 детей в машинах-"душегубках". Как следует из рассекреченных документов, несчастных вывозили из детдома на грузовиках, причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, гитлеровцы бросали в машины силой. На вопросы детей, что происходит и куда их везут, звучали ответы: "В Краснодар на лечение", "В баню", "Грузить семечки".По имеющимся данным, нацисты вывозили детей в сторону поселка Симоновка Ейского района, где убитых газами "душегубок" сгружали в противотанковые рвы. После освобождения Ейска от оккупации 5 февраля 1943 года это страшное убийство расследовали две комиссии, после чего состоялось перезахоронение останков убитых в центре города. Однако, предположительно, перезахоронены были не все.Установлено, что во время оккупации в Краснодарском крае действовала зондеркоманда "СС-10А" во главе с Куртом Кристманом. В распоряжении этого подразделения имелись мобильные газовые камеры. Именно каратели из "СС-10А" при содействии коменданта Ейска Кандлера, начальника местного гестапо Бедедекера и врача гестапо Штрауха осуществили массовое убийство 9-10 октября 1942 года.

https://ria.ru/20211203/soldat-1762065555.html

https://ria.ru/20211203/dokumenty-1761939855.html

https://ria.ru/20211205/kontrnastuplenie-1762054346.html

краснодарский край

ейск

ейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, краснодарский край, ейск, ейский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), александр карелин