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В Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР

В Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР - РИА Новости, 04.12.2021

В Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР

В московском аэропорту Домодедово приземлился рейс ET760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР, свидетельствуют данные онлайн-табло. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T08:30

2021-12-04T08:30

2021-12-04T10:31

распространение коронавируса

эфиопия

аддис-абеба

ethiopian airlines

домодедово (аэропорт)

воз

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово приземлился рейс ET760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР, свидетельствуют данные онлайн-табло.Около ста россиян вылетели из Кейптауна и Йоханнесбурга двумя рейсами, организованными эфиопской авиакомпанией. В Аддис-Абебе они пересели в один самолет. Многие страны мира приостановили авиасообщение с ЮАР после сообщений о том, что там выявили новый штамм коронавируса, который отличается высокой трансмиссивностью и устойчивостью к вакцинам. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала этот штамм "вызывающим беспокойство" и дала ему название по греческой букве "омикрон". Его выявили уже в четырех десятках стран, в России, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, случаев заражения пока не зафиксировали.Прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет, но в стране находились несколько сотен российских туристов, которые попали туда стыковочными рейсами. Часть из них улетели самостоятельно, для остальных Ethiopian Airlines при участии российских посольств и генконсульств в ЮАР и Эфиопии организовала вывоз. Билеты стоили около 100 тысяч рублей.Накануне стало известно, что у двух пассажиров частного рейса, доставившего из ЮАР 25 россиян, выявили коронавирус. Какой именно это штамм, пока устанавливается, обоих пассажиров отправили на 14-дневный карантин.

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/karantin-1762087871.html

эфиопия

аддис-абеба

россия

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эфиопия, аддис-абеба, ethiopian airlines, домодедово (аэропорт), воз, россия, коронавирус covid-19