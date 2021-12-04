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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211204/yuar-1762143509.html
В Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР
В Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР - РИА Новости, 04.12.2021
В Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР
В московском аэропорту Домодедово приземлился рейс ET760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР, свидетельствуют данные онлайн-табло. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T08:30
2021-12-04T10:31
распространение коронавируса
эфиопия
аддис-абеба
ethiopian airlines
домодедово (аэропорт)
воз
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово приземлился рейс ET760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР, свидетельствуют данные онлайн-табло.Около ста россиян вылетели из Кейптауна и Йоханнесбурга двумя рейсами, организованными эфиопской авиакомпанией. В Аддис-Абебе они пересели в один самолет. Многие страны мира приостановили авиасообщение с ЮАР после сообщений о том, что там выявили новый штамм коронавируса, который отличается высокой трансмиссивностью и устойчивостью к вакцинам. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала этот штамм "вызывающим беспокойство" и дала ему название по греческой букве "омикрон". Его выявили уже в четырех десятках стран, в России, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, случаев заражения пока не зафиксировали.Прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет, но в стране находились несколько сотен российских туристов, которые попали туда стыковочными рейсами. Часть из них улетели самостоятельно, для остальных Ethiopian Airlines при участии российских посольств и генконсульств в ЮАР и Эфиопии организовала вывоз. Билеты стоили около 100 тысяч рублей.Накануне стало известно, что у двух пассажиров частного рейса, доставившего из ЮАР 25 россиян, выявили коронавирус. Какой именно это штамм, пока устанавливается, обоих пассажиров отправили на 14-дневный карантин.
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эфиопия, аддис-абеба, ethiopian airlines, домодедово (аэропорт), воз, россия, коронавирус covid-19
08:30 04.12.2021 (обновлено: 10:31 04.12.2021)
 
В Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР

Лайнер с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника в аэропорту "Домодедово"
Снегоуборочная техника в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово приземлился рейс ET760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР, свидетельствуют данные онлайн-табло.
Около ста россиян вылетели из Кейптауна и Йоханнесбурга двумя рейсами, организованными эфиопской авиакомпанией. В Аддис-Абебе они пересели в один самолет.
Пассажир в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Вчера, 18:27В России
Прилетевших из ЮАР россиян отправили на двухнедельный карантин
Многие страны мира приостановили авиасообщение с ЮАР после сообщений о том, что там выявили новый штамм коронавируса, который отличается высокой трансмиссивностью и устойчивостью к вакцинам. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала этот штамм "вызывающим беспокойство" и дала ему название по греческой букве "омикрон". Его выявили уже в четырех десятках стран, в России, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, случаев заражения пока не зафиксировали.
Прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет, но в стране находились несколько сотен российских туристов, которые попали туда стыковочными рейсами. Часть из них улетели самостоятельно, для остальных Ethiopian Airlines при участии российских посольств и генконсульств в ЮАР и Эфиопии организовала вывоз. Билеты стоили около 100 тысяч рублей.
Накануне стало известно, что у двух пассажиров частного рейса, доставившего из ЮАР 25 россиян, выявили коронавирус. Какой именно это штамм, пока устанавливается, обоих пассажиров отправили на 14-дневный карантин.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаЭфиопияАддис-АбебаEthiopian AirlinesДомодедово (аэропорт)ВОЗРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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