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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211204/voz-1762145287.html
Проверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ
Проверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ - РИА Новости, 04.12.2021
Проверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ
Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили РИА... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T09:09
2021-12-04T09:38
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
сан-марино
мексика
евросоюз
воз
здоровье - общество
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ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.В организации отметили, что в конце ноября прошла встреча с представителями РФПИ с целью обсуждения необходимости получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины."Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", — заявили в ВОЗ.В начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
https://ria.ru/20211203/sputnik-1761940656.html
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в мире, вакцинация, сан-марино, мексика, евросоюз, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, российский фонд прямых инвестиций, россия, вакцина "спутник v"
09:09 04.12.2021 (обновлено: 09:38 04.12.2021)
 
Проверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ

ВОЗ готовит инспекцию по признанию вакцины "Спутник V" не ранее января 2022 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак" от Covid-19
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.
В организации отметили, что в конце ноября прошла встреча с представителями РФПИ с целью обсуждения необходимости получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.
"Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", — заявили в ВОЗ.
Ампула с препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Вчера, 01:35РФПИ против Covid 19
Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
В начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияСан-МариноМексикаЕвросоюзВОЗЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияВакцина "Спутник V"
 
 
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