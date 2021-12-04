https://ria.ru/20211204/voz-1762145287.html

Проверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ

Проверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ - РИА Новости, 04.12.2021

Проверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ

Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили РИА... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T09:09

2021-12-04T09:09

2021-12-04T09:38

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

сан-марино

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воз

здоровье - общество

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ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.В организации отметили, что в конце ноября прошла встреча с представителями РФПИ с целью обсуждения необходимости получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины."Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", — заявили в ВОЗ.В начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.

https://ria.ru/20211203/sputnik-1761940656.html

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