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Витамины вызывают рак? Неутешительный вердикт врача
Врач предупредила о смертельной опасности витамина A - РИА Новости, 04.12.2021
Витамины вызывают рак? Неутешительный вердикт врача
Врач Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" заявила об опасности переизбытка витамина A. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T03:21
2021-12-04T03:21
общество
здоровье
витамины
елена соломатина
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Врач Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" заявила об опасности переизбытка витамина A.По ее словам, злоупотребление этим веществом может стать причиной развития онкологического заболевания.Медик также рассказала о возможных последствиях передозировки других витаминов. Так, переизбыток синтетического витамина C может спровоцировать образование камней в почках, крапивницу и аллергические реакции, а витамина D — проблемы с печенью, тошноту, головокружения, мелькание "мушек" перед глазами, спутанность сознания, рвоту или запор.Соломатина заключила, что в слишком высоких дозах витамин K способен привести к повышенной потливости и жару. Она посоветовала обращаться к специалисту перед приемом любых витаминов.
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общество, здоровье, витамины, елена соломатина, россия
03:21 04.12.2021
 
Врач предупредила о смертельной опасности витамина A

Врач Соломатина: передозировка витамина A может привести к раку

© Depositphotos / Diego CervoВитамины
Витамины - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© Depositphotos / Diego Cervo
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Врач Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" заявила об опасности переизбытка витамина A.
По ее словам, злоупотребление этим веществом может стать причиной развития онкологического заболевания.
"Он (витамин A. — Прим. ред.) является антиоксидантом и предохраняет от онкологии, но его передозировка может, наоборот, привести к онкологии", — рассказала Соломатина.
Медик также рассказала о возможных последствиях передозировки других витаминов. Так, переизбыток синтетического витамина C может спровоцировать образование камней в почках, крапивницу и аллергические реакции, а витамина D — проблемы с печенью, тошноту, головокружения, мелькание "мушек" перед глазами, спутанность сознания, рвоту или запор.
"Переизбыток витамина E даже способен привести к выкидышу", — предупредила врач.
Соломатина заключила, что в слишком высоких дозах витамин K способен привести к повышенной потливости и жару. Она посоветовала обращаться к специалисту перед приемом любых витаминов.
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