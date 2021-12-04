https://ria.ru/20211204/vitamin-1762139560.html
Витамины вызывают рак? Неутешительный вердикт врача
Врач предупредила о смертельной опасности витамина A - РИА Новости, 04.12.2021
Витамины вызывают рак? Неутешительный вердикт врача
Врач Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" заявила об опасности переизбытка витамина A. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T03:21
2021-12-04T03:21
2021-12-04T03:21
общество
здоровье
витамины
елена соломатина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595471930_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b43c05be4227cc3d86d230c4360fc3d3.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Врач Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" заявила об опасности переизбытка витамина A.По ее словам, злоупотребление этим веществом может стать причиной развития онкологического заболевания.Медик также рассказала о возможных последствиях передозировки других витаминов. Так, переизбыток синтетического витамина C может спровоцировать образование камней в почках, крапивницу и аллергические реакции, а витамина D — проблемы с печенью, тошноту, головокружения, мелькание "мушек" перед глазами, спутанность сознания, рвоту или запор.Соломатина заключила, что в слишком высоких дозах витамин K способен привести к повышенной потливости и жару. Она посоветовала обращаться к специалисту перед приемом любых витаминов.
https://ria.ru/20211119/risk-1759911546.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595471930_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_94f1d01f07fde98430e3000a6ed76c28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, витамины, елена соломатина, россия
Врач предупредила о смертельной опасности витамина A
Врач Соломатина: передозировка витамина A может привести к раку
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Врач Елена Соломатина
в беседе с "Вечерней Москвой
" заявила об опасности переизбытка витамина A.
По ее словам, злоупотребление этим веществом может стать причиной развития онкологического заболевания.
"Он (витамин A. — Прим. ред.) является антиоксидантом и предохраняет от онкологии, но его передозировка может, наоборот, привести к онкологии", — рассказала Соломатина.
Медик также рассказала о возможных последствиях передозировки других витаминов. Так, переизбыток синтетического витамина C может спровоцировать образование камней в почках, крапивницу и аллергические реакции, а витамина D — проблемы с печенью, тошноту, головокружения, мелькание "мушек" перед глазами, спутанность сознания, рвоту или запор.
"Переизбыток витамина E даже способен привести к выкидышу", — предупредила врач.
Соломатина заключила, что в слишком высоких дозах витамин K способен привести к повышенной потливости и жару. Она посоветовала обращаться к специалисту перед приемом любых витаминов.