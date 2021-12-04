https://ria.ru/20211204/vitamin-1762139560.html

Витамины вызывают рак? Неутешительный вердикт врача

Врач предупредила о смертельной опасности витамина A - РИА Новости, 04.12.2021

Витамины вызывают рак? Неутешительный вердикт врача

Врач Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" заявила об опасности переизбытка витамина A. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T03:21

2021-12-04T03:21

2021-12-04T03:21

общество

здоровье

витамины

елена соломатина

россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Врач Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" заявила об опасности переизбытка витамина A.По ее словам, злоупотребление этим веществом может стать причиной развития онкологического заболевания.Медик также рассказала о возможных последствиях передозировки других витаминов. Так, переизбыток синтетического витамина C может спровоцировать образование камней в почках, крапивницу и аллергические реакции, а витамина D — проблемы с печенью, тошноту, головокружения, мелькание "мушек" перед глазами, спутанность сознания, рвоту или запор.Соломатина заключила, что в слишком высоких дозах витамин K способен привести к повышенной потливости и жару. Она посоветовала обращаться к специалисту перед приемом любых витаминов.

https://ria.ru/20211119/risk-1759911546.html

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общество, здоровье, витамины, елена соломатина, россия