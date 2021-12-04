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Украинские военные проникли на территорию Белоруссии. Видео
Нарушение границы Белоруссии украинским вертолетом попало на видео - РИА Новости, 04.12.2021
Украинские военные проникли на территорию Белоруссии. Видео
Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал кадры, на которых видно, как украинский Ми-8 нарушает государственную границу республики. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T19:05
2021-12-04T20:56
в мире
украина
белоруссия
ми-8
госпогранкомитет белоруссии
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал кадры, на которых видно, как украинский Ми-8 нарушает государственную границу республики.На видеозаписи зафиксирован военный вертолет, летящий над пунктом пропуска.Инцидент произошел сегодня около полудня. Нарушение воздушного пространства зафиксировали в районе КПП "Новая Рудня" Мозырского погранотряда.По данным Госпогранкомитета, украинский Ми-8 летел на высоте около ста метров и углубился на территорию Белоруссии до километра.Как отметили в Минске, Украина сейчас проводит учения в районе границы. Там подчеркнули, что уже проинформировали соседнюю республику об инциденте.В свою очередь, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг эти заявления."Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь неправдива. Такую ситуацию не фиксировали", — цитирует Демченко агентство УНН.Он также добавил, что Киев не получал никаких официальных писем об этом нарушении.Позднее на сайте Госпогранслужбы страны появилось заявление."Государственная пограничная служба Украины неоднократно отмечала, что в рамках усиления границы и проведения пограничной операции "Полесье" для мониторинга границы будет активно использоваться как авиация, так и беспилотные летательные комплексы. Авиация использовалась и сегодня. В ходе полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны", — говорится в тексте.
https://ria.ru/20211204/migranty-1762188211.html
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Вертолет Ми-8 пролетел над границей Белоруссии
Белорусские пограничники опубликовали видео того, как украинский вертолет Ми-8 залетел в Беларусь.
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в мире, украина, белоруссия, ми-8, госпогранкомитет белоруссии
19:05 04.12.2021 (обновлено: 20:56 04.12.2021)
 
Нарушение границы Белоруссии украинским вертолетом попало на видео

Белорусские пограничники опубликовали видео нарушения границы украинским вертолетом Ми-8

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал кадры, на которых видно, как украинский Ми-8 нарушает государственную границу республики.
На видеозаписи зафиксирован военный вертолет, летящий над пунктом пропуска.
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Инцидент произошел сегодня около полудня. Нарушение воздушного пространства зафиксировали в районе КПП "Новая Рудня" Мозырского погранотряда.
По данным Госпогранкомитета, украинский Ми-8 летел на высоте около ста метров и углубился на территорию Белоруссии до километра.
Как отметили в Минске, Украина сейчас проводит учения в районе границы. Там подчеркнули, что уже проинформировали соседнюю республику об инциденте.
В свою очередь, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг эти заявления.
"Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь неправдива. Такую ситуацию не фиксировали", — цитирует Демченко агентство УНН.
Он также добавил, что Киев не получал никаких официальных писем об этом нарушении.
Позднее на сайте Госпогранслужбы страны появилось заявление.
"Государственная пограничная служба Украины неоднократно отмечала, что в рамках усиления границы и проведения пограничной операции "Полесье" для мониторинга границы будет активно использоваться как авиация, так и беспилотные летательные комплексы. Авиация использовалась и сегодня. В ходе полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны", — говорится в тексте.
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В миреУкраинаБелоруссияМи-8Госпогранкомитет Белоруссии
 
 
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