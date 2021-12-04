https://ria.ru/20211204/vertolet-1762198654.html
Украинские военные проникли на территорию Белоруссии. Видео
Нарушение границы Белоруссии украинским вертолетом попало на видео - РИА Новости, 04.12.2021
Украинские военные проникли на территорию Белоруссии. Видео
Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал кадры, на которых видно, как украинский Ми-8 нарушает государственную границу республики. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T19:05
2021-12-04T19:05
2021-12-04T20:56
в мире
украина
белоруссия
ми-8
госпогранкомитет белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762199720_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37d69c76c7f75dbc90fdb14f0e2ba054.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал кадры, на которых видно, как украинский Ми-8 нарушает государственную границу республики.На видеозаписи зафиксирован военный вертолет, летящий над пунктом пропуска.Инцидент произошел сегодня около полудня. Нарушение воздушного пространства зафиксировали в районе КПП "Новая Рудня" Мозырского погранотряда.По данным Госпогранкомитета, украинский Ми-8 летел на высоте около ста метров и углубился на территорию Белоруссии до километра.Как отметили в Минске, Украина сейчас проводит учения в районе границы. Там подчеркнули, что уже проинформировали соседнюю республику об инциденте.В свою очередь, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг эти заявления."Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь неправдива. Такую ситуацию не фиксировали", — цитирует Демченко агентство УНН.Он также добавил, что Киев не получал никаких официальных писем об этом нарушении.Позднее на сайте Госпогранслужбы страны появилось заявление."Государственная пограничная служба Украины неоднократно отмечала, что в рамках усиления границы и проведения пограничной операции "Полесье" для мониторинга границы будет активно использоваться как авиация, так и беспилотные летательные комплексы. Авиация использовалась и сегодня. В ходе полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны", — говорится в тексте.
https://ria.ru/20211204/migranty-1762188211.html
https://ria.ru/20211202/vtorzhenie-1761899667.html
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762199720_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_da1c8f92b23f17f33e05dceb681169ef.jpg
Вертолет Ми-8 пролетел над границей Белоруссии
Белорусские пограничники опубликовали видео того, как украинский вертолет Ми-8 залетел в Беларусь.
2021-12-04T19:05
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, ми-8, госпогранкомитет белоруссии
19:05 04.12.2021 (обновлено: 20:56 04.12.2021)
Нарушение границы Белоруссии украинским вертолетом попало на видео
Белорусские пограничники опубликовали видео нарушения границы украинским вертолетом Ми-8
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии
опубликовал кадры, на которых видно, как украинский Ми-8
нарушает государственную границу республики.
На видеозаписи зафиксирован военный вертолет, летящий над пунктом пропуска.
Инцидент произошел сегодня около полудня. Нарушение воздушного пространства зафиксировали
в районе КПП "Новая Рудня" Мозырского погранотряда.
По данным Госпогранкомитета, украинский Ми-8 летел на высоте около ста метров и углубился на территорию Белоруссии до километра.
Как отметили в Минске, Украина сейчас проводит учения в районе границы. Там подчеркнули, что уже проинформировали соседнюю республику об инциденте.
В свою очередь, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг эти заявления.
"Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь неправдива. Такую ситуацию не фиксировали", — цитирует Демченко агентство УНН
.
Он также добавил, что Киев не получал никаких официальных писем об этом нарушении.
Позднее на сайте
Госпогранслужбы страны появилось заявление.
"Государственная пограничная служба Украины неоднократно отмечала, что в рамках усиления границы и проведения пограничной операции "Полесье" для мониторинга границы будет активно использоваться как авиация, так и беспилотные летательные комплексы. Авиация использовалась и сегодня. В ходе полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны", — говорится в тексте.