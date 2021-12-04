https://ria.ru/20211204/vertolet-1762198654.html

Украинские военные проникли на территорию Белоруссии. Видео

Нарушение границы Белоруссии украинским вертолетом попало на видео - РИА Новости, 04.12.2021

Украинские военные проникли на территорию Белоруссии. Видео

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал кадры, на которых видно, как украинский Ми-8 нарушает государственную границу республики. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T19:05

2021-12-04T19:05

2021-12-04T20:56

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украина

белоруссия

ми-8

госпогранкомитет белоруссии

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал кадры, на которых видно, как украинский Ми-8 нарушает государственную границу республики.На видеозаписи зафиксирован военный вертолет, летящий над пунктом пропуска.Инцидент произошел сегодня около полудня. Нарушение воздушного пространства зафиксировали в районе КПП "Новая Рудня" Мозырского погранотряда.По данным Госпогранкомитета, украинский Ми-8 летел на высоте около ста метров и углубился на территорию Белоруссии до километра.Как отметили в Минске, Украина сейчас проводит учения в районе границы. Там подчеркнули, что уже проинформировали соседнюю республику об инциденте.В свою очередь, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг эти заявления."Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь неправдива. Такую ситуацию не фиксировали", — цитирует Демченко агентство УНН.Он также добавил, что Киев не получал никаких официальных писем об этом нарушении.Позднее на сайте Госпогранслужбы страны появилось заявление."Государственная пограничная служба Украины неоднократно отмечала, что в рамках усиления границы и проведения пограничной операции "Полесье" для мониторинга границы будет активно использоваться как авиация, так и беспилотные летательные комплексы. Авиация использовалась и сегодня. В ходе полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны", — говорится в тексте.

https://ria.ru/20211204/migranty-1762188211.html

https://ria.ru/20211202/vtorzhenie-1761899667.html

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Вертолет Ми-8 пролетел над границей Белоруссии Белорусские пограничники опубликовали видео того, как украинский вертолет Ми-8 залетел в Беларусь. 2021-12-04T19:05 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, белоруссия, ми-8, госпогранкомитет белоруссии