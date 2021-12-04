https://ria.ru/20211204/vertolet-1762192781.html
Белоруссия обвинила украинский военный вертолет в нарушении границы
Белоруссия обвинила украинский военный вертолет в нарушении границы - РИА Новости, 04.12.2021
Белоруссия обвинила украинский военный вертолет в нарушении границы
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T17:58
2021-12-04T17:58
2021-12-04T23:26
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госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 4 дек — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу."Сегодня, 4 декабря, около 12:00 на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины", — приводит заявление Госпогранкомитета Sputnik Беларусь.Поясняется, что Ми-8 на высоте около ста метров пересек границу и продвинулся на глубину до километра по территорию страны."По данному инциденту проинформирована украинская сторона", — сообщили в погранкомитете.Отмечается, что инцидент произошел при проведении Украиной учений на границе с Белоруссией.
https://ria.ru/20211202/vtorzhenie-1761899667.html
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Вертолет Ми-8 пролетел над границей Белоруссии
Белорусские пограничники опубликовали видео того, как украинский вертолет Ми-8 залетел в Беларусь.
2021-12-04T17:58
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в мире, белоруссия, ми-8, украина, госпогранкомитет белоруссии
17:58 04.12.2021 (обновлено: 23:26 04.12.2021)
Белоруссия обвинила украинский военный вертолет в нарушении границы
Госпогранкомитет Белоруссии: украинский военный вертолет Ми-8 пересек границу