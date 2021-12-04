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Белоруссия обвинила украинский военный вертолет в нарушении границы

Белоруссия обвинила украинский военный вертолет в нарушении границы - РИА Новости, 04.12.2021

Белоруссия обвинила украинский военный вертолет в нарушении границы

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T17:58

2021-12-04T17:58

2021-12-04T23:26

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украина

госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 4 дек — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу."Сегодня, 4 декабря, около 12:00 на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины", — приводит заявление Госпогранкомитета Sputnik Беларусь.Поясняется, что Ми-8 на высоте около ста метров пересек границу и продвинулся на глубину до километра по территорию страны."По данному инциденту проинформирована украинская сторона", — сообщили в погранкомитете.Отмечается, что инцидент произошел при проведении Украиной учений на границе с Белоруссией.

https://ria.ru/20211202/vtorzhenie-1761899667.html

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Вертолет Ми-8 пролетел над границей Белоруссии Белорусские пограничники опубликовали видео того, как украинский вертолет Ми-8 залетел в Беларусь. 2021-12-04T17:58 true PT0M48S

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в мире, белоруссия, ми-8, украина, госпогранкомитет белоруссии