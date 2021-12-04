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Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в центре Москвы

Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в центре Москвы - РИА Новости, 04.12.2021

Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в центре Москвы

Суд арестовал обвиняемого по делу о стрельбе в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T14:16

2021-12-04T14:16

2021-12-04T16:33

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого по делу о стрельбе в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство, совершенное с применением оружия), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 февраля 2022 года", — говорится в релизе.Инцидент на Большой Грузинской улице произошел накануне утром. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, таксист встал на аварийке в крайнем правом ряду и не дал проехать водителю Cadillac. Между ним и таксистом завязалась словесная перепалка, потом драка, а затем водитель Cadillac расстрелял таксиста из травматического пистолета. Раненого доставили в больницу, а стрелявшего задержали. По словам источника агентства, это Дмитрий Махалов, дважды судимый — за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

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"Было очень много крови" – очевидец о последствиях стрельбы в центре Москвы Дорожный конфликт со стрельбой в центре Москвы начался после того, как таксист, остановившись в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac. 2021-12-04T14:16 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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