https://ria.ru/20211204/strelba-1762166001.html

Устроившего стрельбу в центре Москвы мужчину доставили в суд

Устроившего стрельбу в центре Москвы мужчину доставили в суд - РИА Новости, 04.12.2021

Устроившего стрельбу в центре Москвы мужчину доставили в суд

В Таганский суд Москвы доставили Дмитрия Махалова, накануне устроившего стрельбу в центре Москвы из-за конфликта на дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:06

2021-12-04T13:06

2021-12-04T13:17

происшествия

москва

таганский районный суд г. москвы

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Таганский суд Москвы доставили Дмитрия Махалова, накануне устроившего стрельбу в центре Москвы из-за конфликта на дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Дмитрий Махалов доставлен в суд, сегодня будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения", - сказала собеседница агентства.Накануне источник РИА Новости сообщил, что столичная полиция после стрельбы в центре Москвы разыскивает автомобиль Cadillac Escalade, объявлен план "Перехват".Утром в пятницу в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Большая Грузинская, 76. Произошла перепалка, в результате которой один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого. Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу.

https://ria.ru/20211203/strelba-1762002864.html

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происшествия, москва, таганский районный суд г. москвы