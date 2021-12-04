https://ria.ru/20211204/strelba-1762166001.html
Устроившего стрельбу в центре Москвы мужчину доставили в суд
Устроившего стрельбу в центре Москвы мужчину доставили в суд - РИА Новости, 04.12.2021
Устроившего стрельбу в центре Москвы мужчину доставили в суд
В Таганский суд Москвы доставили Дмитрия Махалова, накануне устроившего стрельбу в центре Москвы из-за конфликта на дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:06
2021-12-04T13:06
2021-12-04T13:17
происшествия
москва
таганский районный суд г. москвы
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Таганский суд Москвы доставили Дмитрия Махалова, накануне устроившего стрельбу в центре Москвы из-за конфликта на дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Дмитрий Махалов доставлен в суд, сегодня будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения", - сказала собеседница агентства.Накануне источник РИА Новости сообщил, что столичная полиция после стрельбы в центре Москвы разыскивает автомобиль Cadillac Escalade, объявлен план "Перехват".Утром в пятницу в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Большая Грузинская, 76. Произошла перепалка, в результате которой один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого. Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу.
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РИА Новости
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происшествия, москва, таганский районный суд г. москвы
13:06 04.12.2021 (обновлено: 13:17 04.12.2021)
Устроившего стрельбу в центре Москвы мужчину доставили в суд
Мужчину, устроившего стрельбу после дорожного конфликта в центре Москвы, доставили в суд
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Таганский суд Москвы доставили Дмитрия Махалова, накануне устроившего стрельбу в центре Москвы из-за конфликта на дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дмитрий Махалов доставлен в суд, сегодня будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения", - сказала собеседница агентства.
Накануне источник РИА Новости сообщил, что столичная полиция после стрельбы в центре Москвы разыскивает автомобиль Cadillac Escalade, объявлен план "Перехват"
.
Утром в пятницу в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Большая Грузинская, 76. Произошла перепалка, в результате которой один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого. Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу.