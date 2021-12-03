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В Москве объявили план "Перехват" после стрельбы в центре города
В Москве объявили план "Перехват" после стрельбы в центре города - РИА Новости, 03.12.2021
В Москве объявили план "Перехват" после стрельбы в центре города
Столичная полиция после стрельбы в центре Москвы разыскивает автомобиль Cadillac Escalade, объявлен план "Перехват", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:04
2021-12-03T13:04
2021-12-03T17:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Столичная полиция после стрельбы в центре Москвы разыскивает автомобиль Cadillac Escalade, объявлен план "Перехват", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как он уточнил, стрельба произошла на 2-й Брестской улице.
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РИА Новости
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происшествия, москва
13:04 03.12.2021 (обновлено: 17:48 03.12.2021)
В Москве объявили план "Перехват" после стрельбы в центре города
После стрельбы в центре Москвы объявили план "Перехват", полиция разыскивает Cadillac