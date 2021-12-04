В США приветствовали указ талибов о расширении прав женщин
Спецпредставитель США в Кабуле Уэст приветствовал указ талибов о расширении прав женщин
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст приветствовал указ талибов, по которому женщина не может быть выдана замуж насильно, однако отметил, что требуется сделать больше для обеспечения их прав во всех сферах жизни общества.
Ранее лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада издал указ, согласно которому женщина не является собственностью в Афганистане и не может быть насильно выдана замуж. Ахундзада отдал распоряжение организациям, богословам и старейшинам "принять серьезные меры" для обеспечения прав женщин.
"Приветствуем сегодняшний указ (от 3 декабря), укрепляющий право женщины определять, выйдет ли она замуж и за кого. В то же время для обеспечения прав женщин во всех сферах жизни афганского общества, включая образование, работу, политику и средства массовой информации, требуется гораздо больше", - написал Томас Уэст на своей странице в Twitter.
Welcome today’s decree reinforcing a woman’s right to determine if & whom she marries. At the same time, much more is needed to ensure women’s rights in every aspect of Afghan society including schools, workplaces, politics and media.— U.S. Special Representative Thomas West (@US4AfghanPeace) December 3, 2021
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
*Организация находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность