https://ria.ru/20211204/shakhta-1762151052.html

На уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссию

На уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссию - РИА Новости, 04.12.2021

На уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссию

Спецкомиссия создана на шахте "Черемуховская - Глубокая" в Свердловской области, где произошел горный удар, для расследования инцидента, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T10:16

2021-12-04T10:16

2021-12-04T10:30

происшествия

свердловская область

русал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146743_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_8f2090c49552b7c38bc2f205ba1bc5c6.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Спецкомиссия создана на шахте "Черемуховская - Глубокая" в Свердловской области, где произошел горный удар, для расследования инцидента, сообщила РИА Новости в субботу официальный представитель "Русала" по УрФО Елена Воронова.Ранее РИА Новости сообщили в ГУМЧС по региону, что на шахте "Черемуховская - Глубокая" в Свердловской области произошел горный удар, информации о пострадавших не поступало. Шахта работает в штатном режиме."В соответствии с правилами, после горного удара на участке, где он произошел, на протяжении восьми часов работы останавливаются. Создана специальная комиссия, в данный момент она работает на северном фланге горизонта - 980 метров. Добычные и проходческие работы на шахте "Черемуховская" ведутся в штатном режиме", - сказала Воронова.Она добавила, что инцидент произошел в пятницу в 23.45 (21.45 мск) на северном фланге горизонта, на глубине 980 метров. Работавший на момент удара на участке персонал был выведен, следующая смена не была допущена к работе. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20211204/shakhta-1762145931.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, русал