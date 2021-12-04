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На уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссию
На уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссию - РИА Новости, 04.12.2021
На уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссию
Спецкомиссия создана на шахте "Черемуховская - Глубокая" в Свердловской области, где произошел горный удар, для расследования инцидента, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T10:16
2021-12-04T10:30
происшествия
свердловская область
русал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Спецкомиссия создана на шахте "Черемуховская - Глубокая" в Свердловской области, где произошел горный удар, для расследования инцидента, сообщила РИА Новости в субботу официальный представитель "Русала" по УрФО Елена Воронова.Ранее РИА Новости сообщили в ГУМЧС по региону, что на шахте "Черемуховская - Глубокая" в Свердловской области произошел горный удар, информации о пострадавших не поступало. Шахта работает в штатном режиме."В соответствии с правилами, после горного удара на участке, где он произошел, на протяжении восьми часов работы останавливаются. Создана специальная комиссия, в данный момент она работает на северном фланге горизонта - 980 метров. Добычные и проходческие работы на шахте "Черемуховская" ведутся в штатном режиме", - сказала Воронова.Она добавила, что инцидент произошел в пятницу в 23.45 (21.45 мск) на северном фланге горизонта, на глубине 980 метров. Работавший на момент удара на участке персонал был выведен, следующая смена не была допущена к работе. Пострадавших нет.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, русал
10:16 04.12.2021 (обновлено: 10:30 04.12.2021)
 
На уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссию

На уральской шахте "Черемуховская — Глубокая", где произошел горный удар, созвали комиссию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахта "Черемуховская-Глубокая" в Североуральске
Шахта Черемуховская-Глубокая в Североуральске - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Спецкомиссия создана на шахте "Черемуховская - Глубокая" в Свердловской области, где произошел горный удар, для расследования инцидента, сообщила РИА Новости в субботу официальный представитель "Русала" по УрФО Елена Воронова.
Ранее РИА Новости сообщили в ГУМЧС по региону, что на шахте "Черемуховская - Глубокая" в Свердловской области произошел горный удар, информации о пострадавших не поступало. Шахта работает в штатном режиме.
"В соответствии с правилами, после горного удара на участке, где он произошел, на протяжении восьми часов работы останавливаются. Создана специальная комиссия, в данный момент она работает на северном фланге горизонта - 980 метров. Добычные и проходческие работы на шахте "Черемуховская" ведутся в штатном режиме", - сказала Воронова.
Она добавила, что инцидент произошел в пятницу в 23.45 (21.45 мск) на северном фланге горизонта, на глубине 980 метров. Работавший на момент удара на участке персонал был выведен, следующая смена не была допущена к работе. Пострадавших нет.
Шахта Черемуховская — Глубокая - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
09:28
На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар
 
ПроисшествияСвердловская областьРусал
 
 
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