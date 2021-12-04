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Эксперт рассматривает съезд ЕР как подготовку к президентским выборам
Эксперт рассматривает съезд ЕР как подготовку к президентским выборам - РИА Новости, 04.12.2021
Эксперт рассматривает съезд ЕР как подготовку к президентским выборам
Проходящий в субботу ХХ съезд "Единой России" стоит рассматривать в связи с начинающейся подготовкой к президентской кампании 2024 года, считает российский... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T14:48
2021-12-04T14:48
2021-12-04T16:06
политика
алексей чеснаков
единая россия
съезд "единой россии"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проходящий в субботу ХХ съезд "Единой России" стоит рассматривать в связи с начинающейся подготовкой к президентской кампании 2024 года, считает российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков."Съезд "Единой России" и его итоги стоит рассматривать не только и не столько в контексте результатов выборов-2021, сколько в связи с начинающейся подготовкой к кампании-2024. Правящая партия явно заранее готовится, кадрово и структурно, к президентским выборам. И многие сегодняшние решения, несомненно, будут иметь долгосрочные последствия",- написал Чеснаков в своем Telegram-канале.Политолог Марат Баширов считает, что решения съезда в первую очередь нацелены на взаимодействие с избирателями."Те решения, которые принимаются на съезде, говорят о том, что партия в первую очередь нацелена на взаимодействие с избирателями, в том числе и в рамках волонтёрского движения, сегодня это активно обсуждалось и президент об этом говорил. Мне кажется, это главное, что сегодня обсуждалось", - сказал он РИА Новости.Баширов обратил внимание, что в партию вступили руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. "Это говорит о том, что партия заботится о тех гражданах РФ, которые живут на тех территориях", - подчеркнул политолог.
https://ria.ru/20211204/kuznetsova-1762173215.html
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политика, алексей чеснаков, единая россия, съезд "единой россии"
14:48 04.12.2021 (обновлено: 16:06 04.12.2021)
Эксперт рассматривает съезд ЕР как подготовку к президентским выборам
Эксперт Чеснаков: съезд ЕР стоит рассматривать как подготовку к президентским выборам
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проходящий в субботу ХХ съезд "Единой России" стоит рассматривать в связи с начинающейся подготовкой к президентской кампании 2024 года, считает российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Съезд "Единой России" и его итоги стоит рассматривать не только и не столько в контексте результатов выборов-2021, сколько в связи с начинающейся подготовкой к кампании-2024. Правящая партия явно заранее готовится, кадрово и структурно, к президентским выборам. И многие сегодняшние решения, несомненно, будут иметь долгосрочные последствия",- написал Чеснаков в своем Telegram-канале
.
Политолог Марат Баширов считает, что решения съезда в первую очередь нацелены на взаимодействие с избирателями.
"Те решения, которые принимаются на съезде, говорят о том, что партия в первую очередь нацелена на взаимодействие с избирателями, в том числе и в рамках волонтёрского движения, сегодня это активно обсуждалось и президент об этом говорил. Мне кажется, это главное, что сегодня обсуждалось", - сказал он РИА Новости.
Баширов обратил внимание, что в партию вступили руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. "Это говорит о том, что партия заботится о тех гражданах РФ, которые живут на тех территориях", - подчеркнул политолог.