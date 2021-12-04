https://ria.ru/20211204/putin-1762167875.html
Путин назвал "Единую Россию" мощной политической силой
Путин назвал "Единую Россию" мощной политической силой - РИА Новости, 04.12.2021
Путин назвал "Единую Россию" мощной политической силой
"Единая Россия" консолидирует силы в парламенте вокруг общих целей и задач, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:29
2021-12-04T13:29
2021-12-04T13:42
политика
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. "Единая Россия" консолидирует силы в парламенте вокруг общих целей и задач, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии."Отдельно отмечу консолидирующую роль "Единой России" как парламентской партии. И на федеральном, и на региональном уровнях вы способствуете объединению патриотически настроенных ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов. Это крайне важно для принятия качественных законов, востребованных обществом и гражданами. Всегда рассчитываю на партию "Единая Россия" как на мощную и надёжную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решение масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие года и долгосрочную перспективу", - сказал Путин.
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политика, владимир путин, единая россия
13:29 04.12.2021 (обновлено: 13:42 04.12.2021)
Путин назвал "Единую Россию" мощной политической силой
Президент Путин: рассчитываю на "Единую Россию" как на мощную политическую силу