https://ria.ru/20211204/putin-1762167875.html

Путин назвал "Единую Россию" мощной политической силой

Путин назвал "Единую Россию" мощной политической силой - РИА Новости, 04.12.2021

Путин назвал "Единую Россию" мощной политической силой

"Единая Россия" консолидирует силы в парламенте вокруг общих целей и задач, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:29

2021-12-04T13:29

2021-12-04T13:42

политика

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. "Единая Россия" консолидирует силы в парламенте вокруг общих целей и задач, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии."Отдельно отмечу консолидирующую роль "Единой России" как парламентской партии. И на федеральном, и на региональном уровнях вы способствуете объединению патриотически настроенных ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов. Это крайне важно для принятия качественных законов, востребованных обществом и гражданами. Всегда рассчитываю на партию "Единая Россия" как на мощную и надёжную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решение масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие года и долгосрочную перспективу", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211204/putin-1762167267.html

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политика, владимир путин, единая россия