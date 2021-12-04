https://ria.ru/20211204/putin-1762167791.html
Путин призвал усилить контроль за исполнением социально значимых задач
Путин призвал усилить контроль за исполнением социально значимых задач - РИА Новости, 04.12.2021
Путин призвал усилить контроль за исполнением социально значимых задач
МОСКВА. 4 дек - РИА Новости. Надо усилить общественный контроль за исполнением социально значимых задач и обязательств, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:29
2021-12-04T13:29
2021-12-04T13:46
владимир путин
единая россия
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МОСКВА. 4 дек - РИА Новости. Надо усилить общественный контроль за исполнением социально значимых задач и обязательств, сообщил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20211201/partiya-1761229101.html
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владимир путин, единая россия
13:29 04.12.2021 (обновлено: 13:46 04.12.2021)
Путин призвал усилить контроль за исполнением социально значимых задач
Президент Путин призвал усилить контроль за исполнением социально значимых задач