Путин призвал усилить контроль за исполнением социально значимых задач

"В дальнейшем по каждому из этих и других значимых для людей направлениях прошу устроить общественный контроль, использовать здесь потенциал партийных комиссий, которые теперь возглавляют лидеры списка "Единой России". Они с успехом вели партию к победе", - сказал Путин на съезде партии.