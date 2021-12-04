Путин оценил программу "Единой России"

"Партия предложила гражданам России конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов, в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов. Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях и идеях жителей нашей огромной страны, всех её регионов", - сказал Путин.