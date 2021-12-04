13:22 04.12.2021 (обновлено: 15:45 04.12.2021)
Путин оценил программу "Единой России"
Президент Путин на XX съезде "Единой России": партия предложила конструктивную повестку
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд с символикой XX cъезда партии "Единая Россия"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предложила россиянам конструктивную и созидательную повестку, программа партии по праву стала называться народной, каждый пункт продуман и просчитан, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии.
"Партия предложила гражданам России конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов, в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов. Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях и идеях жителей нашей огромной страны, всех её регионов", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что каждый пункт программы обдуман, просчитан с точки зрения реализации, исполнения в определённые конкретные сроки.
1 декабря, 00:38Всероссийская политическая партия "Единая Россия"