Глава ДНР заявил, что Киеву давно не нужен Донбасс
Глава ДНР Пушилин заявил, что Украине давно не нужен Донбасс, но власти не признают это
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс Киеву давно не нужен, но признать это украинские власти не могут.
"Им Донбасс давно не нужен. Они прекрасно понимают, что за этот период мы стали чужими, но откровенно об этом они сказать не могут… Ни о какой территориальной целостности оставшейся части Украины говорить не приходится, но открыто об этом они заявить не могут. Это будет политическое самоубийство", сказал Пушилин в эфире программы Soloviev.live.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.