https://ria.ru/20211204/pushilin-1762183319.html

Глава ДНР заявил, что Киеву давно не нужен Донбасс

Глава ДНР заявил, что Киеву давно не нужен Донбасс - РИА Новости, 04.12.2021

Глава ДНР заявил, что Киеву давно не нужен Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс Киеву давно не нужен, но признать это украинские власти не могут. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T16:14

2021-12-04T16:14

2021-12-04T16:14

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донбасс

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс Киеву давно не нужен, но признать это украинские власти не могут.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211204/ukraina-1762154345.html

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донецкая народная республика

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донбасс

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