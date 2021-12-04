https://ria.ru/20211204/produkt-1762169115.html

Назван продукт, который спасет вас от высокого артериального давления

Японский врач назвал продукт для снижения артериального давления - РИА Новости, 04.12.2021

Назван продукт, который спасет вас от высокого артериального давления

Темный шоколад способствует снижению артериального давления. Об этом пишет журнал Diamond online со ссылкой на данные японского терапевта Юму Мори. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:38

2021-12-04T13:38

2021-12-04T16:46

общество

япония

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Темный шоколад способствует снижению артериального давления. Об этом пишет журнал Diamond online со ссылкой на данные японского терапевта Юму Мори.По словам медика, благодаря большому содержанию флавонолов какао и темный шоколад запускают синтез оксида азота в кровеносных сосудах, что приводит к их расширению.Специалист ссылается на шведское исследование, в котором участвовали около 70 тысяч человек. Результаты показали, что шоколад, в частности, снижал риск развития инфаркта миокарда.Однако далеко не все виды этого десерта оказывают благотворный эффект на здоровье, отметил врач.Так, в течение 4,5 месяца эксперты из Швеции сравнивали показатели артериального давления в двух группах добровольцев. Им удалось выяснить, что среди участников исследования, употреблявших темный шоколад, верхнее значение давления снизилось на 2,9 миллиметра ртутного столба. А среди тех, кто ел белый шоколад, изменений не произошло.Терапевт рекомендовал для получения полезного эффекта отдавать предпочтению шоколаду с содержанием какао более 70 процентов.Ранее руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова рассказала, что качественный шоколад должен содержать не менее 35 процентов общего сухого остатка какао-продуктов, не менее 18 процентов масла какао и как минимум 14 процентов сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://rsport.ria.ru/20211201/serdtse-1761564135.html

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япония

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общество, япония